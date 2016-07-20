به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد مصدق پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه ششمین کارگاه آموزشی منطقه‌ای ویژه قضات در همدان که با موضوع بررسی ابهامات مباحث حدود، قصاص و دیات در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری نشست‌های علمی در تمام سازمان‌ها و نهادها از جمله سازمان‌های قضایی نیروهای مسلح، قوه مجریه و قوه قضاییه ضروری است.

وی با بیان اینکه از سال ۹۲ در قوه قضاییه دو قانون «آیین‌نامه دادرسی» و «مجازات اسلامی» تصویب و لازم‌الاجرا شد، گفت: نشست‌های علمی با همکاری مسئولان قوه قضاییه در دادگستری‌های کشور اجرایی می شود.

حجت‌الاسلام مصدق برگزاری نشست‌های علمی را ضروری برشمرد و گفت: علاوه بر جلسات روزانه در استان‌ها کارگاه‌های آموزشی منطفه‌ای نیز برگزار می‌شود که در این راستا کشور به ۸ منطقه تقسیم شده تا برنامه ها منطقه ای برگزار شود.

وی با بیان اینکه در این کارگاه‌ها قضات مسائل روز اجرای احکام و قوانین را بررسی می کنند، گفت: این کارگاه ۲ روزه است و قضات همجوار با مرکزیت یک استان در برنامه شرکت می کنند.

وی به برداشت متفاوت قضات و احکامی که در این زمینه صادر می‌شود، اشاره کرد و گفت: برداشت‌ها از قانون باید یکسان‌ و یکنواخت شود تا جایی که در کشور رویه واحدی ایجاد شود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان همدان نیز با بیان اینکه توسعه اقتصادی، فرهنگی و سرمایه‌گذاری در کشور مدیون امنیت کنونی کشور است، گفت: در نبود امنیت هیچ یک از کارها قابل توسعه نیست.

محمدجعفر شهبازی گفت: متولیان نظم و امنیت در هر کشوری نیروهای مسلح و نیروهای اطلاعاتی آن کشور هستند که بر این اساس نقش نیروهای مسلح در هر برهه‌ای بسیار مهم و اثرگذار است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر امنیت خوبی در کشور حاکم است، افزود: دادگاه‌های نظامی محکمه قضایی در رسیدگی به ارتکاب جرم نیروهای مسلح هستند.

محمدجعفر شهبازی گفت: کارگاه‌های آموزشی با درایت سازمان قضایی در سراسر کشور برگزار می‌شود تا افراد با علم روز حقوق آشنا شوند.