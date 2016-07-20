سید پیروز موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایران دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در بخش صنایع نفت و گاز و پتروشیمی است که فرصت مناسبی را برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها فراهم کرده است.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران خاطرنشان کرد: ایران امن‌ترین کشور منطقه خلیج فارس برای سرمایه‌گذاران در حوزه صنعت نفت و گاز است.

وی بیان کرد: از این پس از تمامی ظرفیت‌های موجود در شرکت پایانه‌های نفتی ایران در زمینه رشد، رونق و شکوفایی اقتصادی کشور برای افزایش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی به شکل حداکثری استفاده خواهد شد.

موسوی با اشاره به اینکه اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد انگیزه در زمینه سرمایه‌گذاری در این منطقه به‌صورت شفاف در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار داده خواهد شد گفت: آب‌راهه خلیج‌فارس امن‌ترین کریدور حمل و نقل دریایی است.

وی با تقدیر از مرزبانان و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای برقراری امنیت در دریاها و مرزهای آبی کشور افزود: ظرفیت‌های موجود در تاسیسات نفتی، پایانه‌ و مخازن نفتی تحت مدیریت این شرکت به‌صورت کامل ارتقا یافته و بهسازی شده است.