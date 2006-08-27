3 ميليون و 717 هزار كارنامه سوابق بيمه اي صادر شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، تا پايان خرداد سال جاري بيش از 5 ميليون و 391 هزار كارنامه قابل صدور بوده كه اداره كل تامين اجتماعي استان سمنان 100 درصد كارنامه هاي صادره را ابلاغ كرده است و استان هاي اردبيل و كهكيلويه و بوير احمد نيز به ترتيب با 99 و 98 درصد در رده هاي بعدي قرار گرفته اند.

بر اساس اين گزارش ، نسبت كارنامه هاي صادره به كل كارنامه هاي قابل صدور ، تامين اجتماعي استان فارس با 52 درصد و تامين اجتماعي استان هاي خراسان جنوبي و تهران بزرگ با 55 درصد در رده هاي آخر جدول قرار گرفته اند.

اين گزارش حاكي است: از ارديبهشت تا پايان خرداد سال جاري ، 4 استان آذربايجان غربي ، خراسان شمالي ، كرمانشاه و كهكيلويه و بويراحمد توانستند 100 درصد كارنامه هاي صادر شده را ابلاغ كنند.

در خصوص اعتراض هاي انجام شده به كارنامه هاي ابلاغي نيز در اين دوره اذربايجان غربي با 39 درصد بالاتر از تهران بزرگ (32 درصد)، قرار گرفته و در اين زمينه بيشترين اعتراض ها را به خود اختصاص داده است.

بر پايه اين گزارش ، تا پايان خرداد 85 بيش از 25 ميليارد و 515 ميليون روز سابقه شناسايي شده كه از اين نظر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش چنداني نداشته است و استان هاي زنجان ، چهارمحال و بختياري و سمنان با 89 درصد در رده اول و تهران بزرگ و سيستان و بلوچستان به ترتيب 69 و 75 درصد در جايگاه آخر قرار گرفته اند و ميانگين شناسايي كشوري نيز 78 اعلام شده است.