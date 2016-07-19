استفاده از ظرفیت مرکز فضایی کشور برای پیشگیری ازوقوع حوادث طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرور در حاشیه جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استانداری البرز که عصر سه شنبه برگزار شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ورود و اقدام سریع در بحث پیش بینی، پیشگیری در حوزه مدیریت بحران از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار کرد: بدون شک با تخصیص اعتبار ویژه، به موقع و سریع می توان به این اهداف دست یافت.

وی با بیان اینکه امید است سازمان مدیریت برنامه ریزی در حوزه بحران اعتبارات ویژه ای در اختیار مدیریت بحران استان قرار دهد، افزود: با تحقق این مهم چالش های پیش رو در اولین فرصت برطرف خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز افزود: در مرحله بازسازی در حوزه مدیریت بحران با چهار فصل پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی رو به رو هستیم.

وی با بیان اینکه از مجموع اعتبارات سیل سال گذشته تنها ۳۰ درصد از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به استان تخصیص داده شده است، تصریح کرد: ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتباراتی است که اختصاص یافت.

وی با اشاره به اینکه مبحث مهم سامانه هشدار سیل در رودخانه های استان مورد بررسی قرار گرفته و درصدد هستیم این مهم در البرز راه اندازی شود، گفت: سامانه هشدار سیل اثرات مثبتی برای منطقه به همراه خواهد داشت.

مهرور بیان کرد: در جلسه ای با مرکز فضایی کشور بنا شد از ظرفیت ماهواره های فضایی نسبت به پیشگیری و پیش بینی از وقوع حوادثی نظیر سیل، بهمن و طوفان همچنین شناسایی مرکز ریزگرد بهره ببریم تا با برنامه ریزی بهتر، مدیریت بحران صورت گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با تاکید بر اینکه بنا شد استان البرز پایلوت این امر در کشور مطرح شود، گفت: تخصیص ۵ درصد از اعتبارات استان به بخش مدیریت بحران برابر ماده ۲۵ قانون سازمان مدیرت بحران کشور نیز در جلسه شورای هماهنگی مدیریتی بحران مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: طبق اعلام رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز اقدامات لازم برای فراهم کردن ساز و کار تخصیص ۵ درصد از بودجه استان به بخش بحران انجام می پذیرد.

وی با بیان اینکه با تخصیص این ۵ درصد می توان اقداماتی نظیر احداث سوله در روستاهایی همچون روستای سیجان برای نگهداری تجهیزات را به مرحله انجام رساند، گفت: دستگاه های اجرایی از ظرفیت اعتبارات ملی نسبت به اتمام بازسازی روستاهای سیل زده استفاده کنند.

مهرور اظهار کرد: بحث بیمه منازل شهری و روستایی از جمله نکات حائز اهمیتی است که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار البرز به همراه برخی مدیران کل دستگاه های اجرایی استان صبح امروز سه شنبه از مناطق سیل زده محور کرج - چالوس بازدید کردند. جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استانداری البرز در حاشیه این بازدید در پیست دیزین برگزار شد.

بیست و هشتم تیرماه سال گذشته وقوع سیل در محور کرج - چالوس جان هشت نفر از هموطنانمان را گرفت و خسارات زیادی به بار آورد. بازدید استاندار و تیم همراه به مناسبت سالروز این حادثه انجام شد..