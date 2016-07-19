۴ اثر از نویسندگان آذربایجان غربی درارومیه رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی فقهی وحقوقی خریدو فروش اعضای بدن انسان درایران در حوزه علوم دینی و بدرود پنج ضلعی خونین،در اوج پرواز و فوج فوج فرشته میبارد در حوزه ادبیات دفاع مقدس چهارعنوان کتاب تازه منتشر شده به قلم نویسندگان بومی استان است که با حضور جمعی از دوستداران فرهنگ و ادب در اداره کل فرهنگ و ارشاد استان رونمایی شد.

حجت الاسلام محمدباقر کریمی در آیین رونمایی از چهار کتاب با موضوع دفاع مقدس در ارومیه افزود: در قالب این طرح که در فصل تابستان به اجرا درآمده است، ۹۶ عنوان کتاب منتخب برای عرضه به مردم در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۳۲ عنوان به زبان ترکی و دو عنوان به زبان کردی و بقیه به زبان فارسی با تخفیف به فروش می رسد اظهارداشت: افزایش متوسط زمان کتابخوانی در جامعه، وظیفه همه مردم و فعالان بخش کتاب است که امیدواریم در این زمینه شاهد رشد در سال های آینده در استان باشیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی همچنین با معرفی کتاب های رونمایی شده در این آیین گفت: بررسی فقهی و حقوقی خرید و فروش اعضای بدن انسان نوشته حجت الاسلام محمدرضا بابازاده، به درود پنج ضلعی خونین نوشته مهرداد طاهری، در اوج پرواز نوشته علی حسین فتحی پور و فوج فوج فرشته می بارد نوشته سلبی ناز رستمی از جمله این کتاب های رونمایی شده است.

حجت الاسلام کریمی حمایت از تالیف و انتشار کتب فاخر و ارزشمند را وظیفه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد و ادامه داد: امیدواریم روز به روز کتاب های ارزشمند بیشتری وارد بازار شود.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ادبیات دفاع مقدس افزود: به منظورتبیین نقش وجایگاه مفاخرو بزرگان وسرداران استان درصیانت از کیان میهن وامنیت کشور همایش ملی رشادتهای مفاخر و نام آوران استان سال آینده برگزار خواهد شد.

وی درادامه ازاجرای طرح خرید تابستانی کتاب با بیست تا ۲۵درصد تخفیف در ۱۵ کتابفروشی استان خبر داد و افزود:بخش اشعار مداحی به بخشهای بین الملل وداخلی به یازدهمین دوره جشنواره شعررضوی به زبان اذری اضافه شده است.

درادامه این جلسه نویسندگان این کتابها به ارائه توضیحاتی در خصوص آثار خود پرداختند.