رسول منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر از خود کفا شدن تولید گندم در استان زنجان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۱۱۵ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

وی اظهار کرد: پیش بینی می شود خرید گندم از کشاورزان زنجانی به ۳۰۰ هزار تن برسد که سال گذشته بیش از ۲۳۱ هزار تن گندم از کشاورزان زنجانی خریداری شد.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: خوشبختانه تولید گندم امسال و طی سال گذشته نشان می دهد استان برای چهار و نیم سال آینده ذخیره گندم دارد و مشکلی وجود نخواهد داشت.

منصوری تاکید کرد: تاکنون بیش از ۷۶ میلیون تومان از بهای گندم به گندمکاران زنجان پرداخت شده است.

وی در خصوص روند خرید گندم از کشاورزان، افزود: برای خرید گندم از کشاورزان، ۴۰ مرکز خرید گندم در مناطق مختلف استان زنجان پیش‌بینی‌شده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با اشاره به اینکه بیشترین تولید گندم در استان مربوط به خدابنده است، افزود: تاکنون دو هزار و ۸۰۰ تن گندم از کشاورزان این شهرستان خریداری شده است.

منصوری تصریح کرد: سال گذشته زنجان جزو ۱۰ استان برتر کشور در تولید گندم بوده و مازاد گندم های استان بر اساس نیاز به استان های دیگر صادر می شود.

وی با اشاره به اینکه مصرف سالانه گندم استان زنجان ۹۶هزار تن است، تصریح کرد: ۱۰۰هزار تن گندم از سال گذشته در سیلوها ذخیره شده است.

منصوری افزود: امسال خرید گندم با کیفیت بالا به قیمت هزار و ۲۷۰ تومان است.