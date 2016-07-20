به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جودو در بازیهای المپیک ۲۰۱۶ از ۱۶ مردادماه آغاز می شود و اولین نماینده ایران در روز دوم این رقابتها به روی تاتامی خواهد رفت. در چنین شرایطی اخبار خوبی از اردوی این تیم به گوش نمی رسد.

فدراسیون جودو که با سرپرستی رشید خدابخش روزهای به ظاهر آرامی را سپری می کرد با تدبیر مسئولان وزارت ورزش برای ثبت نام از نامزدهای انتخاباتی وارد حاشیه های جدیدی شد و در همین شرایط هم هدایت تیم ملی برعهده یک مربی ازبکستانی قرار گرفت.

معلوم نشد چرا متولیان ورزش کشور در شرایطی که تیم ملی در کوران رقابتهای مختلف در تلاش برای کسب سهمیه بود، تصمیم به کنار گذاشتن رستگار و پس از آن خدابخش گرفته و برگزاری مجمع را در دستور کار خود قرار دادند. تا گواری سرپرست شده و نهایت برگزاری مجمع انتخابی بعد از المپیک موکول شود.

سئوال اصلی اینجاست که مربی ازبکستانی چگونه مجوز فعالیت از وزارت ورزش را دریافت کرد. مگر کمیته یا شورایی در وزارت ورزش برای بررسی شرایط مربیان خارجی تشکیل نشده ؟ آیا متولیان صدور این مجوز اکنون پاسخگوی عملکرد «نصرت خان ولی اف» هستند؟

اگر معاون فنی وزارت ورزش در جریان نیست باید عنوان کنیم که این روزها سعید ملایی با مربی برکنار شده خود یعنی حامد ملک محمدی تمرین می کند و جواد محجوب هم در حال تمرین با مسعود خسروی نژاد است و مربی ازبک دخالتی در روند آماده سازی این دو المپین جودو ندارد!

با این وجود شنیده می شود همین مربی ازبک قرار است هدایت دو جودوکار المپیکی کشورمان در ریو را برعهده داشته باشد! چرا مربی که کارایی لازم را ندارد و حقوق دلاری خود را دریافت می کند باید با اعزام به ریو ، جای یک مربی جوان و با آتیه کشورمان در این میدان بزرگ را بگیرد؟

آیا اعزام مربیانی چون خسروی نژاد یا ملک محمدی به ریو و کسب تجربه در این میدان بزرگ سرمایه گذاری در راه تربیت یک مربی با تجربه نیست؟ چرا باید سرپرست فدراسیون جودو که کمترین تجربه سرپرستی تیم های ورزشی را دارد و در آینده هم در جودو نخواهند ماند از سهمیه جودو به ریو اعزام شود و سهمیه اعزامی که باید عواید مادی ، معنوی آن به یکی از اعضای خانواده جودو برسد را با فرد دیگری بسوزانیم؟

متاسفانه تصمیمات جودو این روزها در داخل فدراسیون گرفته نمی شود و آنها که به دنبال رسیدن به اهداف خاص خود هستند جودو را در آستانه المپیک دستاویز خود قرار داده و برای آن تصمیم سازی می کنند.

تنها نکته مثبت این جریان دوری مردان المپیکی از حاشیه است و با هدایت مربیان اختصاصی خود سخت تلاش می کنند تا در آوردگاه ریو مزد زحمات چهار ساله خود را با نتیجه ای در خور توجه بگیرند. آنها که باعث حضور نصرت در ایران شدند به خوبی می‌دادند که این مربی برای جودو ایران ثمری ندارد ، بهتر آن است که در همین مدت باقی مانده با تهیه بلیط بازگشت به تاشکند فرصت تجربه حضور در بازیهای المپیک را به یک مربی ایرانی بدهند.