۱۲هزار قالی باف در زنجان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

محسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر به بیمه قالیبافان در استان زنجان اشاره کرد و افزود: از آغاز نظارت و بازرسی از دار قالیها در استان از مردادماه سال ۹۳ بیمه افرادی که در شغل های دیگر مشغول به کار بودند لغو شده است.
وی اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲ هزار و ۵۰۰ قالی باف در استان زنجان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.
مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان به نظارت بر دار قالیها اشاره کرد و گفت: طرح نظارت و بازرسی از دار قالیها در زنجان از ۳۱ مردادماه سال ۹۳ شروعشده و هدف از اجرای آن نیز این است افرادی که از بیمه تأمین اجتماعی قالیبافان استفاده میکنند شناسایی و افرادی که ذیحق هستند تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.
جعفری تاکید کرد: با لغو بیمه این تعداد، برای متقاضیان جدید بیمه رد خواهد شد ولی هنوز ثبتنام شروع نشده است.
وی از ارائه تسهیلات به قالی بافان زنجانی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه طی سال گذشته و امسال به تعدادی از قالی بافان تسهیلات پنج تا 10 میلیون تومانی پرداخت شده و امسال هم تداوم دارد.
جعفری تصریح کرد: توجه به ارائه تسهیلات به قالی بافان باعث می شود آنها انگیزه لازم برای این کار داشته باشند همچنین به توسعه تولید و صادرات هم کمک می کند.
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