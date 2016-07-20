تاثیر تولد زودهنگام فرزند اول بر تولد فرزندان بعدی

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه کالیفرنیا در این مطالعه داده های بیش از ۱۶۰ هزار زن که بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ نوزادشان را بدنیا آورده بودند بررسی کردند.

طبق تعریف محققان، واژه تولد زودهنگام به معنای زایمان زودتر از هفته ۳۷ است. تولد زودهنگام علت اصلی مرگ نوزاد و دلیل اصلی مشکلات نورولوژیکی در طول زندگی، نظیر اختلالات گفتاری، تاخیر در رشد، از بین رفتن بینایی و شنوایی است.

محققان با بررسی داده های مربوطه دریافتند زایمان زودهنگام نوزاد اول احتمال زایمان های بعدی را دو تا سه برابر بیشتر می کند.

براساس این یافته ها محققان توصیه می کنند زنان باید در زایمان اول بیشتر تحت نظر باشند تا ریسک زایمان زودهنگام کاهش یابد.