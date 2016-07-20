خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: نخستین جشنواره موسیقی بومی و سنتی مازندران با عنوان لیلم با حضور گروه‌هایی از مناطق مختلف سه استان کشور و مازندران در ساری از روز سه‌شنبه آغاز شد.

این جشنواره در دو بخش رقابتی و جنبی باهدف حفظ و معرفی موسیقی بومی و سنتی مازندران با حضور هنرمندان در حال برگزاری است.

علی حسن نژاد شاعر و داور جشنواره موسیقی سنتی لیلم در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: مازندران سرزمین ویژه‌ای است و به همان نسبت آداب‌ورسوم، شیوع زندگی و معیشت متفاوتی دارد و این اقلیم متفاوت در آداب و سنن و فرهنگ تأثیر دارد، ازاین‌رو ما شاهد موسیقی، مواد اولیه، صنایع‌دستی متفاوت هستیم.

موسیقی مازندران برگرفته از طبیعت آن بوده و ساز اصلی آن نیز برگرفته از گیاه خودرو استان، «لله وا» است

وی اظهار داشت: موسیقی مازندران برگرفته از طبیعت آن بوده و ساز اصلی آن نیز برگرفته از گیاه خودرو استان، «لله وا» است و آوازهای ویژه‌اش ریشه در زندگی، کار، شادی و شکست مردم دارد و مازندران صاحب آواز ویژه «امیری» است که در هیچ جای کشور دیده نمی‌شود.

حسن نژاد با تأکید بر اینکه تنوع موسیقیایی مردم مازندران ریشه در زندگی مردم دارد افزود: ازاین‌رو موسیقی در قالب‌های گوناگون خود را نشان می‌دهد، مانند چاربداری، زاری، موسیقی حماسی مانند عباس خوانی، چک سما، ریتم‌های مختلف سرنا و دسرکوتن ازجمله آن است.

وی تصریح کرد: کسی بخواهد وارد موسیقی مازندران شود وارد دریایی از غنای موسیقی استان از گلوگاه تا رامسر و بخشی از دیگر استان‌ها خواهد شد و برای معرفی موسیقی مازندران می‌توان با ارائه کاست، کنسرت، آموزشگاه‌ها و جشنواره‌ها و غیره بهره گرفت.

حسن نژاد درباره جشنواره موسیقی لیلم که به معنای دشت و گستره است می‌گوید: پس از سال‌های انتظار جشنواره‌ای در حوزه رقابتی موسیقی راه‌اندازی شده و شاهد استقبال زیادی بودیم و بخش عمده‌ای از حضور به جوانان برمی‌گردد و شاهد انتقال سینه‌به‌سینه موسیقی از نسل گذشته به نسل جاری هستیم.

داور جشنواره موسیقی سنتی لیلم، هدف جشنواره را حفظ اصالت، اصالت در خوانش و استفاده از سازها بیان کرد و گفت: هدف جشنواره این است که اصالت موسیقی بومی مازندران حفظ شود.

وی با عنوان اینکه هر جشنواره با کمبودهایی روبرو است و این جشنواره پلی برای اجرای بهتر افزود: مردم استان به موسیقی فوق‌العاده علاقه‌مند هستند زیرا موسیقی مازندران پویا وزنده و این جشنواره در سطح خوبی در حال برگزاری است.

حسن نژاد درباره داوری جشنواره نیز گفت: پس از دریافت آثار یک مرحله پالایش صورت گرفت و داروها با نگاه کارشناسی به آثار نظر داشته‌اند.

این استاد دانشگاه زمان برگزاری اختتامیه جشنواره را روز جمعه پنج‌تا هشت شامگاه جمعه اعلام کرد و گفت: در این جشنواره نفرات و گروه‌های برتر معرفی می‌شوند.

عباس نوروزی گرجی سرپرست گروه موسیقی انتظار بهشهر نیز بابیان اینکه این گروه کم سن و سالترین گروه شرکت‌کننده در جشنواره است عنوان کرد: مسئولان باید از گروه‌های موسیقی بومی و سنتی حمایت کنند زیرا اکنون موسیقی‌های زیرزمینی به‌راحتی ورود پیدا می‌کند درحالی‌که موسیقی اصیل مازندران فراموش‌شده است.

موسیقی اصیل مازندران فراموش‌شده و گرایش جوانان به موسیقی اصیل کمتر شده است

وی اظهار داشت: اکنون بیشتر جوان‌ها سازهای غربی و خارجی را خوب می‌شناسند درحالی‌که شناختشان از سازهای محلی و سنتی بسیار کم است.

وی بابیان اینکه جشنواره لیلم خروجی خوبی خواهد داشت، افزود: موسیقی اصیل مازندران فراموش‌شده و گرایش جوانان به موسیقی اصیل کمتر شده است.

نوروزی گرجی بابیان اینکه بیشتر شرکت‌کنندگان در جشنواره جوان هستند تصریح کرد: حضور گسترده جوانان در جشنواره نشان‌دهنده نگاه مثبت مجریان و متصدیان جشنواره به قشر جوان است.

این هنرمند جوان بابیان اینکه موسیقی سنتی برگرفته از فرهنگ، کار، جغرافیا و مذهب ما است تأکید کرد: این درحالی‌که است که موسیقی زیرزمینی و خارجی ربطی به هویت ما ندارد و باید هنرمندان موسیقی حمایت شوند.