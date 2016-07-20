به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره رقابتهای هندبال قهرمانی جوانان آسیا در حالی از اول مردادماه در اردن آغاز می شود که تیم جوان ایران با هدف قرار گرفتن بر روی یکی از سکوهای آسیا و کسب سومین جواز حضور در مسابقات قهرمانی جوانان جهان سه شنبه شب راهی این کشور شده است.

تیم هندبال جوانان ایران این بار با ترکیبی آشنا راهی مسابقات شده. ورزشکاران این تیم از رده سنی نوجوانان با همدیگر هم بازی شده و مسابقات قهرمانی آسیای نوجوانان را تجربه کرده اند در کنار آن فدراسیون این بار با هدف توسعه هندبال حرفه ای در رده های پایه ضمن معرفی این تیم در ترکیب تیم نیروی زمینی ارتش برای حضور در لیگ باشگاه های سال ۹۴ ، اقدام به برگزاری اردوهای بلند مدت و اردوهای خارجی و برنامه های تدارکاتی کرد.

از اردوی داخلی تا قهرمانی در تورنمنت های بین المللی

تیم ملی جوانان از سال گذشته تا الان ۱۸ مرحله اردو را پشت سر گذاشته که ۹ اردوی آن در قالب حضور در تیم نیروی زمینی تهران و شرکت در لیگ برتر بوده است. شهرهای مراغه، اصفهان، تبریز، تهران، ارومیه و مشهد میزبانان داخلی این اردوها بودند. اوکراین میزبان آخرین اردوی تدارکاتی خارجی جوانان بود. این تیم در این رقابتها ضمن برپایی یک اردوی دو هفته ای در یک تورنمنت دوستانه نیز شرکت کرد و با برتری برابر تیم های اوکراین و لهستان قهرمان شد. این تیم در تورنمنت بین المللی تبریز با هدف رقابت با تیم های خارجی شرکت کرد اما بدون حضور خارجی ها قهرمان شد!

بازیکنان باهوش ایرانی

حضور خوب جوانان باعث شد تا در حاشیه اردوی کی یف آندری ملینک رئیس فدراسیون هندبال اوکراین پس از قبول شکست برابر تیم ایران در گفتگو با سایت فدراسیون اوکراین اظهار کند : " تیم ایران بازیکنان باهوش و خوبی دارد. بالخصوص اینکه از یک بازیکن خط زن باهوش و باتکنیک استفاده می کند که کل تیم با این بازیکن هماهنگ هستند و همین مسئله در انجام یک بازی خوب تاثیر می گذارد. در کنار آن به نظر کادر مربیان زبده ای در راس این تیم قرار دارند. تیم ایران تیم منسجم و خوبی بود و به نظرم در مسیر درستی در حال حرکت است. من بسیار خوشحالم که تیم ما در این اردو کنار تیم هندبال ایران تمرین کرده و مسابقه داد. به نظرم تجربه با ارزشی نصیب ما شد. ما نیز برای مسابقات قهرمانی اروپا و با هدف کسب جواز حضور در مسابقات جهانی در اردو هستیم و بازی با تیم ایران بسیار خوب بود. "

جوانان به دنبال دریافت مزد یکسال تلاش

کیوان صادقی سرمربی تیم هندبال جوانان کشورمان امیدوار است این تیم بتواند با ایستادن بر سکوهای آسیا و کسب جواز حضور در مسابقات جهانی مزد زحمات یک سال تلاش بی وقفه خود را بگیرد. وی در رابطه با این تیم به خبرنگار مهر گفت: " این واقعیت است این تیم تدارکات خوبی داشته و یک سال است برای این مسابقات زحمت کشیده است. تمرین اردو و مسابقات خوبی را پشت سر گذاشتیم . این تیم از رده نوجوانان باهم تمرین داشته و به خوبی از هم شناخت دارند و همین مسئله ما را به انجام بازیهای خوب و هماهنگ امیدوار می کند . "

شاهد خیز ما در آسیا خواهید بود

مهدوی رئیس فدراسیون هندبال هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: " این تیم آمادگی خوبی برای حضور در مسابقات آسیایی داشته و شرایط بی نظیری دارد. شما شاهد خیز تیم های نوجوانان و جوانان ما در آسیا خواهید بود. این حق این دو تیم است چرا که یک سال است برای این رقابتها تلاش کرده اند. "

چهار میزبانی و سه سکوی آسیا

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا در سال ۱۹۸۸ به میزبانی سوریه و در شهر دمشق برگزار شد و تیم ایران در این رقابتها در رده نهم ایستاد. اما ایران هم در سابقه چهارده دوره برگزاری این مسابقات در این سالها میزبان این رقابتها بوده است . تهران، مشهد و تبریز چهار بار میزبان این رقابتها بوده اند. سهم ایران از مسابقات قهرمانی آسیا در این رده سنی یک عنوان نایب قهرمانی در سال ۲۰۰۰ در اردن و دو بار سومی در مسابقات تهران و هندوستان بوده است.

نگاهی به تاریخچه برگزاری مسابقات و حضور ایران :

۱۹۸۸- دمشق سوریه : ایران در اولین حضور در رده نهم ایستاد

۱۹۹۰ - تهران : عنوان پنجم

۱۹۹۲- بیجینگ چین : عدم حضور ایران

۱۹۹۴- حما سوریه : عدم حضور ایران

۱۹۹۶- دبی امارات : عنوان هشتمی برای ایران

۱۹۹۸- بحرین : عدم حضور ایران

۲۰۰۰- مشهد : عنوان پنجمی برای ایران

۲۰۰۲-بانکوک : عدم حضور ایران

۲۰۰۴- هندوستان : عنوان سومی ایران با برتری ۲۴ بر ۱۹ برابر تیم ژاپن

۲۰۰۶- هیروشیما ژاپن : عنوان ششمی برای ایران

۲۰۰۸- اردن: عنوان دومی برای ایران با قبول شکست ۳۱ بر ۳۰ به کویت در دیدار فینال

۲۰۱۰- تهران : عنوان سومی با برتری برابر تیم امارات با نتیجه ۳۷ بر ۳۴

۲۰۱۲- دوحه قطر : عنوان ششمی برای ایران

۲۰۱۴- تبریز : عنوان چهارمی با قبول شکست ۳۳ بر ۳۲ برابر تیم ژاپن در دیدار رده بندی

دوبار سابقه جهانی

ایران در تاریخ برگزاری بیست دوره مسابقات قهرمانی هندبال جوانان جهان در رده سنی جوانان دوبار موفق به مصاف با با برترین های جهان شده است . اولین بار جوانان ایران در سال ۲۰۰۹ مصر در رده هفدهم جهان ایستادند و در دومین حضور خود در سال ۲۰۱۱ یونان با پنج پله صعود در رده دوازدهم قرار گرفتند. پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی هندبال آسیا در اردن جنبه انتخابی مسابقات قهرمانی جهان در سال ۲۰۱۷ مصر را دارد. سه تیم اول این رقابتها جواز حضور سهمیه های آسیا در مسابقات جهانی را بدست می آورند.

ایران در پانزدهمین دوره مسابقات

پانزدهمین دوره این رقابتها از جمعه اول مردادماه آغاز می شود و اولین دیدار ایران در مسابقه افتتاحیه ساعت ۱۹:۳۰ برابر تیم میزبان اردن می باشد. تیم ایران در گروه اول با تیم های ازبکستان و اردن هم گروه است . تیم ایران در دومین بازی خود در این گروه سوم مرداد ساعت ۱۳:۳۰ به مصاف ازبکستان خواهد رفت.

گروه بندی این رقابتها به این ترتیب است :

گروه A: ایران - ازبکستان - اردن

گروه B: ژاپن - عربستان - فلسطین

گروه C: کره جنوبی - بحرین - هندوستان

گروه D: قطر - عراق- چین ( تیم امارات از این گروه انصراف داده است )

پانزدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی رقابتهای جهانی از اول تا یازدهم مردادماه در اردن برگزار می شود.