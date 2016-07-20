به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم از تور بین المللی دوچرخه سواری چین هایلک در حالی سه شنبه در مسیر ۱۳۳ کیلومتری دووبا - گاید برگزار شد که رکابزن قزاق با زمان ۳ ساعت و ۶ دقیقه و ۱۰ ثانیه قهرمان شد. رکابزنانی از اوکراین و ایتالیا هم دوم و سوم شدند.

امیر کلاهدوز از تیم پیشگامان با زمان مشابه نفر اول در رده بیستم ایستاد و بهترین رکابزن ایرانی این مرحله شد. رضا حسینی هم تیم وی هم بیست و یکم شد. حمید پورهاشمی بیست و هشتم، رحیم امامی سی وسوم، آروین معظمی گودرزی چهل و پنجم، حمید بیک خورمیزی پنجاه و دوم و سیدرضایی نودو دوم شدند.

احد کاظمی از تیم شهرداری تبریز سی و دوم، سعید صفرزاده سی و هفتم، قادر میزبانی سی و هشتم، علیرضا حقی هفتاد و پنجم، صمد پورسیدی هفتادو ششم، مهدی سهرابی نود و پنجم و غفاری در رده صد و ده ایستادند.

مهدی سهرابی که در دو مرحله اول ( شانزدهم) و دوم ( پنجاه و یکم) این تور بالاتر از دیگر رکابزنان ایران قرار داشت در این مرحله با افت محسوسی رتبه ای پایین تر از دیگر هم تیمی های خود کسب کرد. سهرابی روز گذشته پس از اعلام اسامی رکابزنان المپیکی به عدم انتخاب خود برای اعزام به ریو انتقاد کرده بود.

در پایان مرحله سوم این تور پیشگامان و شهرداری تبریز در بخش تیمی به ترتیب هفتم وهشتم هستند. مرحه چهارم این تور بین المللی چهارشنبه در مسیر ۱۴۷ کیلومتری گاید- کوئینگهای لیک برگزار می شود. این تور در سیزده مرحله برگزار خواهد شد.