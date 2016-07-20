به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم سالگرد ارتحال آیت الله العظمی سید حسین برجردی(ره)، آیت الله العظمی سبحانی، آیت الله العظمی علوی گرگانی از مراجع تقلید، حضرات آیات خرازی، سیداحمد خاتمی، حسینی بوشهری، علوی بروجردی و امینی حضور داشتند.

همچنین نمایندگان بیوت مراجع تقلید، اعضای مجلس خبرگان رهبری و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، استاندار قم، نماینده دفتر رهبر انقلاب در قم نیز حضور داشتند.

حجت الاسلام حسین انصاریان در سخنانی در این مراسم اظهار داشت: آیت الله بروجردی مایه افتخار و آبروی شیعه بودند و باعث رشد و توسعه فقه شد.

وی افزود: این مرجع عالیقدر ارزش‌ها را گرفت و در وجودش رشد داد و آن را در جهان اسلام نیز منتشر کرد و باعث قدرت و جان بخشیدن به شیعه شد.

حجت الاسلام انصاریان تأکید کرد: آیت الله بروجردی بنده واقعی خدا بود و نباید انتظار داشته باشیم تا حوزه بتواند امثال ایشان را تحویل جامعه بدهد.