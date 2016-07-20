به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین اجلاس سراسری روسا و دبیران خانه صنعت، معدن و تجارت کشورشامگاه سه شنبه با حضور مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و جمع دیگری از مسئولان کشوری واستانی در سالن پیامبراعظم(ص) استانداری برگزار شد.

با توجه به برنامه ریزی های صورت پذیرفته، اجلاس سراسری روسا و دبیران خانه صنعت، معدن و تجارت کشور به صورت دوره ای و سالانه دوبار و در استان های مختلف کشور برگزار می شود و امسال این برنامه از روز سه شنبه در کردستان آغاز به کار کرده است.

تشکیل ۲۴۴ شرکت فناوری در کشور

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در این اجلاس با اشاره به وجود ۸ هزار و ۳۰۰ اتحادیه صنفی در کشور، گفت: ۳۱ خانه صنعت، ۳۵ اتاق بازرگانی و ۳۱ نظام مهندسی معدن در سطح کشور است که این ظرفیت ارزشمندی است و باید مورد توجه و استفاده قرار گیرد.

علی یزدانی عنوان کرد: تشکل های غیر دولتی مهمترین وبهترین ابزار سیاست گذاری در بخش های تخصصی اقتصادی هستند و می طلبد بیش از این به آنها بها داده شود.

وی اظهارداشت: ۸۴ هزار و ۸۳۸ بنگاه کوچک و متوسط در کشور وجود دارد که ظرفیت اشتغال زیر ۱۰۰ نفر و ۵۰ نفر را دارند.

وی با بیان اینکه تعداد صنایع مذکور سهم ۹۶ درصدی را در کل صنایع موجود در کشور دارند، ادامه داد: ۵۸ درصد اشتغال کشور در ۳ هزار و ۵۱۰ واحد بنگاه بزرگ تولیدی در کشور است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به اینکه ۲۴۴ شرکت‌ فناوری در تعدادی از استان های کشور تشکیل شده است، اضافه کرد: امکان تشکیل این شرکت‌ها در تمامی استان‌ها وجود دارد و امکانات سرمایه گذاری نیز در آنها پیش بینی شده است.

یزدانی تشکیل خوشه های اقتصادی را از جمله اقدامات حوره اقتصاد مقاومتی در راستای نجات واحدهای کوچک ذکر کرد و افزود: ۳۸۸ خوشه صنعتی در کشور وجود دارد که ۳۷ مورد آنها در دست اجرا و ۶۵ مورد نیز تکمیل شده است.

خسارت ۲۰۰ میلیارد تومانی نتیجه تعطیلی واحدهای صنعتی کوچک

یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی ایران هم با تاکید بر توجه به صنایع کوچک در کشور گفت: یکی از راه های توسعه اقتصادی کشور توسعه صنایع کوچک است.

کمال الدین پیرموذن با بیان اینکه بانک ها وصنایع کوچک دو بال توسعه کشور محسوب می شوند، ادامه داد: کسب نتیجه قابل قبول مستلزم حرکت این دو بال همزمان باهم است.

وی با ابراز تاسف از تعطیلی ۵۸ درصد از صنایع کوچک در کشور اظهارداشت: اگر در دولت گذشته و یا دولت کنونی واحدهای مذکور احیا می شدند حدود ۱۳۲ هزار و ۳۵۸ فرصت شغلی در کشور ایجاد می شد.

وی عنوان کرد: تعطیلی ۷ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در کشور بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت برکشور وارد کرده است.

این عضو هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی ایران بیان کرد: درصدد راه اندازی مجدد واحدهای تحت تملک بانک ها هستیم و امیدواریم بتوانیم با همکاری وهمراهی بخش دولتی و خصوصی این واحدها را به چرخه تولید بازگردانیم.

منابع بانکی باید در خدمت تولید و توسعه باشند

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی هم در این اجلاس با بیان اینکه کشورما امروز نیازمند تدوین سند راهبردی توسعه است، گفت: باید سیاست‌های حمایتی و هدایتی تعیین شود و نقشه‌ای پیش روی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان قرار داده شود.

سید احسن علوی ایجاد صنایع کوچک را یکی از راه های برون رفت از مشکلات اقتصادی و اشتغال در کشور خواند و بیان کرد: متاسفانه به دلیل عدم برخورداری از فناوری‌های جدید، تولیدات غیراقتصادی شکل گرفته است و چنانچه این وضعیت تداوم پیدا کند، سیاست‌های اقتصادی دولت کارکرد خود را از دست خواهد داد.

وی عنوان کرد: بنگاه های اقتصادی کوچک زمانی می توانند بهترین عملکرد را داشته باشند که هم حمایت شوند و هم نظارتی بر روند فعالیت های آنها صورت گیرد.

وی با بیان اینکه دولت در بخش اقتصاد ناهماهنگ عمل می کند، ادامه داد: دستگاه های مختلفی در کشورما در حوزه اقتصاد ورود پیدا کرده و اقدام به اتخاذ تصمیماتی هم در این حوزه می کنند.



نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در سه دهه اخیر ۴۰ تا ۵۰ درصد دارایی‌های بانکی کشور منجمد شده و این درحالی است که منابع بانکی می بایست در خدمت تولید و توسعه باشد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این مراسم تصویب منطقه آزاد بانه و مریوان را اقدام واتفاقی مطلوب برای کل ایران خواند و گفت: به نظرم تصویب این منطقه آزاد نیازمند همدلی، وحدت و انسجام بخش خصوصی ودولتی دارد و ما به سهم خود از این موضوع حمایت خواهیم کرد.

عبدالوهاب سهل ‌آبادی بیان کرد: استان های مرزی هم چون کردستان در نتیجه جنگ تحمیلی لطمات و ضربه های بیشتری را دید و نسبت به استان های دیگر کشور هم از روند توسعه عقب تر افتاد.

وی اظهارداشت: برای آشنا کردن سرمایه گذاران و تاجران با استان کردستان که سرشار از ظرفیت های بالقوه است، باید تور سیاحتی برای اعضای اتاق های بازرگانی و خانه های صنعت ایران برگزار شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم در این مراسم با تاکید بردر نظر گرفتن اولویت‌ها در ایجاد واحدهای تولیدی، گفت: در بسیاری از استان‌ها واحدهایی راه‌اندازی شده‌اند که جاده مناسب برای دسترسی به آنها وجود ندارد بنابراین تامین زیرساخت‌ها و در نظر گرفتن امکانات موجود در ایجاد بنگاه‌های کوچک اقتصادی ضروری است.

جلال پور از ۳۱ خانه صنعت، معدن و تجارت خواست تا استراتژی توسعه‌ای را تدوین کنند وبیان کرد: در شرایط پسابرجام اصلی‌ترین وظیفه تشکل‌ها جذب سرمایه گذار است و اگر این مهم مدیریت نشود، وضعیت کنونی تداوم پیدا کرده و هر روز شاهد پسرفت بیشتر اقتصاد کشور خواهیم بود.

وی عمل نکردن بر اساس استراتژی و دیدگاه توسعه‌ای را یک نقصان بزرگ در کشور دانست که لازم است در شرایط کنونی در فضایی هماهنگ و با همکاری همه جانبه برای توسعه کشور با استفاده از استراتژی توسعه‌ای تلاش کرد.