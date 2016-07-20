مصرف پلاستیک در ایران سه برابر میزان جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد درویش سه شنبه شب در نشست با اعضا و تشکل های زیست محیطی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج با اشاره به اینکه مصرف پلاستیک در ایران سه برابر بیشتر از میزان مصرف جهانی است، گفت: تشکل های زیست محیطی در راستای فرهنگسازی برای کاهش مصرف مواد پلاستیکی در کشور می توانند بسیار موثر باشند.

وی بیان کرد: حل ریشه ای مشکلات و تهدیدهای مربوط به حوزه محیط زیست کشور به وسیله سمن ها و تشکلهای زیست محیطی میسر می شود.

درویش اظهار داشت: مهمترین رسالت اعضای تشکل های زیست محیطی کشور تغییر نوع نگرش مردم به عرصه های محیط زیست است.

مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور تصریح کرد: چالش های محیط زیست موجود در ایران را می توان با کمک تشکل های زیست محیطی به فرصت تبدیل کرد.

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری با اشاره به ارزش بالای منابع طبیعی استان گفت: یک هکتار از برخی مناطق کهگیلویه وبویراحمد ارزشی معادل با ۱۸۰ هکتار از سایر نقاط کشور دارد.

درویش اظهار داشت: سمن ها و تشکل های مردم نهاد در کهگیلیه و بویراحمد باید توانمندیهای خود در حفاظت از محیط زیست را افزایش دهند.

وی افزود: در راستای توانمندسازی اعضا و مدیرعامل سمن های مردم نهاد در این استان دو دوره آموزشی محیط زیست برگزار می شود.

درویش استان کهگیلویه و بویراحمد را نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم برای بومی‌گردی دانست و گفت: این استان از ارزش های بالای محیط زیستی برخوردار است.

وی تعداد مدارس طبیعت در کشور را ۱۱ مدرسه عنوان کرد و گفت: با تلاش ها و پیگیری های انجام شده، هشت مدرسه دیگر تا پایان سال جاری در کشور راه‌اندازی می‌شود.

درویش با بیان اینکه ایجاد مدرسه طبیعت در کهگیلویه وبویراحمد ضروری است، بیان داشت: ۱۸ تشکل زیست محیطی فعال در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد.

وی اعضای این تشکلها را هفت هزار و ۲۵۲نفر عنوان کرد.