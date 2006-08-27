مصوبه شوراي اقتصاد بهترين اقدام فرهنگي دولت است

داوود رحيم زاده در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر با بيان اين مطلب افزود : مصوبه شوراي اقتصاد بهترين اقدام در حوزه فرهنگي محسوب مي شود كه دولت در يكسال اخير انجام داده است و به بسياري از مشكلات حوزه نشر و كاغذ پايان داده است و از اين پس شاهد شرايط جديدي در اين حوزه ها خواهيم بود .

وي درباره پرداخت يارانه نقدي به ناشران افزود : البته تصميم شوراي اقتصاد در مورد پرداخت يارانه نقدي به ناشران چندان صحيح نيست و به نظر مي رسد كه بايد دولت به جاي اينكه به ناشران يارانه بدهد اين مبلغ را به خوانندگان كتاب اختصاص دهد .

رئيس اتحاديه كاغذ و مقوا در مورد افزايش تعرفه واردات كاغذ كه از سوي معاون وزير بازرگاني اعلام شده بود گفت : وزارت بازرگاني هنوز تعرفه جديد واردات كاغذ را اعلام نكرده است و تعرفه واردات كاغذ در حال حاضر يكي از پايين ارقام است .

وي در مورد رقم تعرفه واردات كاغذ گفت : رقمي را كه وزارت بازرگاني براي واردات كاغذ به عنوان تعرفه گمركي در نظر گرفته است 4 درصد است كه بر اساس قميت پايه كاغذ - تحويل دركارخانه - و جدول تعرفه وزارت بازرگاني بر اساس قميت جهاني و پايه تعيين مي شود.

داوود رحيم زاده تصريح كرد : به نظر نمي رسد وزارت بازرگاني رقم تعرفه واردات را بيش از رقمي كه هم اكنون اعمال مي شود افزايش دهد و ما به مصرف كنندگان كاغذ اطمينان مي دهيم كه بهاي كاغذ بعد از آزاد سازي به هيچ وجه افزايش پيدا نكند .