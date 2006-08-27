۵ شهریور ۱۳۸۵، ۱۰:۵۶

رئيس اتحاديه كاغذ و مقوا در گفتگو با مهر :

مصوبه شوراي اقتصاد بهترين اقدام فرهنگي دولت است

مصوبه اخير شوراي اقتصاد در مورد حذف يارانه از كاغذ بهترين اقدام دولت در حوزه فرهنگي است كه پس از سالها درخواست فعالان اين عرصه عملي مي شود .

داوود رحيم زاده در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر با بيان اين مطلب افزود : مصوبه شوراي اقتصاد بهترين اقدام در حوزه فرهنگي محسوب مي شود كه دولت در يكسال اخير انجام داده است و به بسياري از مشكلات حوزه نشر و كاغذ پايان داده است و از اين پس شاهد شرايط جديدي در اين حوزه ها خواهيم بود .

وي درباره پرداخت يارانه نقدي به ناشران افزود : البته تصميم شوراي اقتصاد در مورد پرداخت يارانه نقدي به ناشران چندان صحيح نيست و به نظر مي رسد كه بايد دولت به جاي اينكه به ناشران يارانه بدهد اين مبلغ را به خوانندگان كتاب اختصاص دهد .

رئيس اتحاديه كاغذ و مقوا در مورد افزايش تعرفه واردات كاغذ كه از سوي معاون وزير بازرگاني اعلام شده بود گفت : وزارت بازرگاني هنوز تعرفه جديد واردات كاغذ را اعلام نكرده است و تعرفه واردات كاغذ در حال حاضر يكي از پايين ارقام است .

وي در مورد رقم تعرفه واردات كاغذ گفت : رقمي را كه وزارت بازرگاني براي واردات كاغذ به عنوان تعرفه گمركي در نظر گرفته است 4 درصد است كه بر اساس قميت پايه كاغذ - تحويل دركارخانه - و جدول تعرفه وزارت بازرگاني بر اساس قميت جهاني و پايه تعيين مي شود.

داوود رحيم زاده تصريح كرد : به نظر نمي رسد وزارت بازرگاني رقم تعرفه واردات را بيش از رقمي كه هم اكنون اعمال مي شود افزايش دهد و ما به مصرف كنندگان كاغذ اطمينان مي دهيم كه بهاي كاغذ بعد از آزاد سازي به هيچ وجه افزايش پيدا نكند .

