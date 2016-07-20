به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله هاشمی سه شنبه شب در نشست مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور افزود: این امر آلودگی بسیار زیادی برای محیط زیست به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه این امر از طریق مراجع قضایی پیگیری می شد، اظهار داشت: امحای استاندارد و بهداشتی زباله از دغدغه های مهم زیست محیطی در استان است.

هاشمی فعالیت واحدهای تولیدی شن و ماسه در حریم رودخانه بشار را عامل تخریب محیط زیست عنوان کرد و افزود: برای ایجاد واحدهای جدید شن و ماسه در استان از سوی محیط زیست هیچگونه مجوزی صادر نشده است.

وی بیان کرد: در راستای حفاظت از محیط زیست در سال ۹۲ تمامی واحدهای شن و ماسه حریم رودخانه بشار تعطیل شدند.

هاشمی بیان داشت: آتش سوزیهای جنگلها و منابع طبیعی استان از دیگر مشکلاتی است که محیط زیست را به شدت در معرض خطر قرار داده است.

وی تصریح کرد: در راستای کاهش میزان خسارات آتش سوزی وجود بالگرد در منطقه ضروری است.

مدیرکل محیط زیست استان با اشاره به نقش مهم تشکلهای زیست محیطی در حمایت از محیط زیست استان گفت: سازمان حفاظت محیط زیست استان برای همکاری با اعضای تشکلهای زیست محیطی این استان آمادگی کامل دارد.

هاشمی بر فعال تر شدن تشکل‌های زیست محیطی استان تاکید کرد.