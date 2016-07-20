به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «آلکسی کارپوف» معاون نماینده دائم روسیه در سازمانهای بین المللی در جریان نشست وین گفت که روسیه به منظور کمک به تهران برای اجرای تعهدات مندرج در توافق هسته ای خود با قدرتهای جهانی، آمادگی دارد که از ایران آب سنگین خریداری کند.

طبق اظهارات کارپوف، تهران هم اکنون با رعایت سقف مورد توافق- ۱۳۰ تن- فاقد ذخایر اضافی آب سنگین است.

ایران و شش قدرت جهانی- از جمله آمریکا و روسیه- توافق موسوم به «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) را در روز چهاردهم ژوئیه ۲۰۱۵ به امضاء رساندند که به موجب آن، تهران موافقت کرد که در ازای لغو تحریمها، برنامه های هسته ای خود را محدود نماید. گفتنی است که طبق مفاد این توافق هسته ای، ‌ایران مجاز است حداکثر ۱۳۰ تن آب سنگین ذخیره نماید.