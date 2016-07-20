به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، بنا بر بیانیه صادره از سوی ریاست جمهوری تونس «الباجی قائد السبسی» رئیس جمهور این کشور حالت فوق العاده در تونس را دو ماه دیگر تمدید کرد. این تصمیم ریاست جمهوری تونس از ۲۱ ماه جولای جاری به مورد اجرا گذاشته می شود.

بر اساس این گزارش الباجی قائد السبسی پس از رایزنی با «الحبیب الصید» نخست وزیر و «محمد الناصر» رئیس پارلمان تونس حالت فوق العاده در این کشور را به مدت دو ماه دیگر تمدید کرده است.

السبسی پیش از این در تاریخ ۲۱ ماه ژوئن گذشته نیز حالت فوق العاده در تونس را به مدت یک ماه تمدید کرده بود.

لازم به ذکر است که رئیس جمهوری تونس ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ در پی انفجاری که اتوبوس نیروهای گارد ریاست جمهوری را هدف قرار داد و به کشته شدن ۱۲ نیروی امنیتی منجر شد، در تونس حالت فوق العاده اعلام کرد. این اقدام تروریستی از طریق یک حمله انتحاری انجام شده بود و گروه تروریستی داعش مسئولیت آن را برعهده گرفت.