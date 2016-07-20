خلیل آمله در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تجویز و فروش هیچ دارویی اعم از نیروزا، انرژی‌زا یا لاغر کننده در باشگاه‌های ورزشی سطح شهرستان مجاز نیست و با متخلفان برخورد می‌شود.

وی افزود: برخی باشگاه‌ها متعهد شده‌اند که داروی غیرمجاز تجویز نکنند و بر اساس قوانین با باشگاه‌های متخلف برخورد شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شادگان ادامه داد: طبق مقررات در صورت فروش، در مرحله اول باعث تعلیق و در مرحله بعد درصورت تکرار تخلف باعث ابطال پروانه فعالیت باشگاه می شود.

آمله تصریح کرد: تجویز این مواد چه جهت درمان چه جهت تخصصی زیبا و حجیم کردن عضلات ممنوع است و دوپینگ محسوب می شود و تجویز کننده و استفاده کننده طبق مقررات دوپینگ مجازات خواهند شد.

وی گفت: در صورت تخلف باشگاه های ورزشی در شادگان که اقدام به فروش مکمل های بدنسازی می کنند و یا تخلف مربیانی که مکمل ها را تجویز می کنند حتما با این باشگاه ها برخورد می شود و اسامی این باشگاه ها را به کمیسیون ماده ۵ وزارت ورزش و جوانان ارسال می کنیم و باشگاه های متخلف پلمب می شوند.