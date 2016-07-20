به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات انتخابی تیم ملی پرورش اندام و بادی کلاسیک از 3 الی 5 شهریورماه 95 به میزبانی تبریز برگزار خواهد شد و هیات آذربایجان شرقی مقدمات میزبانی از بهترین ورزشکاران این رشته پرطرفدار را مهیا کرده است.

این دوره از رقابت ها در دو رشته بادی کلاسیک و پرورش اندام درسالن 6000 نفری شهید پورشریفی تبریز برگزار خواهد شد و مراسم وزن کشی مسابقات نیز 3 شهریور برگزار می شود.

دکتر علی نیک رزم رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان آذربایجان شرقی ضمن اعلام آمادگی این استان برای میزبانی از بهترین ورزشکاران کشور از شهرهای دور و نزدیک، تصریح کرد: برای ورزشکاران شرکت کننده دراین رقابت ها ، خوابگاه مناسب درنزدیکی سالن برگزاری مسابقات درنظر گرفته اند که تنها با مبلغ 19000 تومان برای هر نفر به آنان اختصاص داده می شود.

نیک رزم درباره مبلغ ورودی مرسوم برای ورزشکاران که معمولا در چنین مسابقاتی اخذ می شود، گفت: برای رفاه حال مهمانان و قهرمانان عزیز، طبق رسوم مهمان نوازی مردم آذربایجان شرقی، از ورزشکاران هیچ گونه مبلغی به عنوان ورودیه یا حق شرکت در مسابقات دریافت نمی شود. شهر زیبای تبریز از دیرباز سرزمین پهلوانان و مردمی مهمان نواز بوده و ما می خواهیم نمایندگان ورزشی همه استان ها با رضایت خاطر شهر تبریز را با خاطره ای خوش ترک کنند. برای مسابقاتی منظم و با سطح کیفی بالا خودمان را آماده کرده ایم و همه چیز برای برگزاری هرچه باشکوه تر مسابقات مهیا شده است.