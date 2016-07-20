ابوالفضل احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات والیبال نوجوانان پسر کشور سه شنبه شب در شهرکرد ادامه پیدا کرد و تیم والیبال استان قم با کسب سومین برد متوالی پیش از پایان مرحله گروهی این مسابقات، صعود خود را به دور دوم مسجل کرد.
وی افزود: والیبالیستهای نوجوان قم که برای حضور در این رقابتها عازم شهرکرد شده بودند دیشب سومین دیدار خود را برابر تیم بوشهر به انجام رساندند و این تیم را با نتیجه ۳ بر یک شکست دادند تا بدین ترتیب از ۳ بازی صاحب ۳ پیروزی و حداکثر امتیاز شوند.
رئیس هیئت والیبال استان قم گفت: تیم والیبال قم در اولین بازی خود در این مسابقات نیز برابر تیم ایلام ۳ بر یک به برتری رسیده بود و سپس در دیدار برابر خراسان جنوبی نیز ۳ بر صفر صاحب برتری شد.
احمدی بیان داشت: تیم والیبال قم امشب در آخرین دیدار خود از دور گروهی برابر تیم سیستان و بلوچستان قرار میگیرد و در شرایطی که صعود این تیم به مرحله بعد قطعی است به انتظار تعیین تیمهای صعود کننده از دیگر گروه این رقابتها میماند.
وی عنوان کرد: گروه الف این رقابتها را تیمهای چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد و گروه ب را تیمهای خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، ایلام، بوشهر و قم تشکیل دادهاند.
رئیس هیئت والیبال استان قم تصریح کرد: محمد امین قربانی، علی بیگدلی، حسین فیروزپور، احسان حسینپور، رضا گودرزی، محمد حسین محمدی تبار، وحید نجفی، علیرضا جعفری، علی دلیر، سید محمد جواد قدسی، مهدی زهاوی و محمد متین فراهانی فهرست نفرات تیم والیبال نوجوانان استان قم را تشکیل میدهند.
با پیروزی برابر بوشهر رقم خورد؛
صعود زودهنگام قم به مرحله دوم مسابقات والیبال نوجوانان کشور
قم - رئیس هیئت والیبال استان قم از صعود زودهنگام قم به مرحله دوم مسابقات والیبال نوجوانان کشور با برتری برابر بوشهر خبر داد.
ابوالفضل احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات والیبال نوجوانان پسر کشور سه شنبه شب در شهرکرد ادامه پیدا کرد و تیم والیبال استان قم با کسب سومین برد متوالی پیش از پایان مرحله گروهی این مسابقات، صعود خود را به دور دوم مسجل کرد.
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