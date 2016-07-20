ابوالفضل احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات والیبال نوجوانان پسر کشور سه شنبه شب در شهرکرد ادامه پیدا کرد و تیم والیبال استان قم با کسب سومین برد متوالی پیش از پایان مرحله گروهی این مسابقات، صعود خود را به دور دوم مسجل کرد.



وی افزود: والیبالیست‌های نوجوان قم که برای حضور در این رقابت‌ها عازم شهرکرد شده بودند دیشب سومین دیدار خود را برابر تیم بوشهر به انجام رساندند و این تیم را با نتیجه ۳ بر یک شکست دادند تا بدین ترتیب از ۳ بازی صاحب ۳ پیروزی و حداکثر امتیاز شوند.



رئیس هیئت والیبال استان قم گفت: تیم والیبال قم در اولین بازی خود در این مسابقات نیز برابر تیم ایلام ۳ بر یک به برتری رسیده بود و سپس در دیدار برابر خراسان جنوبی نیز ۳ بر صفر صاحب برتری شد.



احمدی بیان داشت: تیم والیبال قم امشب در آخرین دیدار خود از دور گروهی برابر تیم سیستان و بلوچستان قرار می‌گیرد و در شرایطی که صعود این تیم به مرحله بعد قطعی است به انتظار تعیین تیم‌های صعود کننده از دیگر گروه این رقابت‌ها می‌ماند.



وی عنوان کرد: گروه الف این رقابت‌ها را تیم‌های چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد و گروه ب را تیم‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، ایلام، بوشهر و قم تشکیل داده‌اند.



رئیس هیئت والیبال استان قم تصریح کرد: محمد امین قربانی، علی بیگدلی، حسین فیروزپور، احسان حسین‌پور، رضا گودرزی، محمد حسین محمدی تبار، وحید نجفی، علیرضا جعفری، علی دلیر، سید محمد جواد قدسی، مهدی زهاوی و محمد متین فراهانی فهرست نفرات تیم والیبال نوجوانان استان قم را تشکیل می‌دهند.