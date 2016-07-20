به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «صوت المنامه»، سازمان عفو بین الملل در محکومیت صدور حکم نهایی انحلال جمعیت «الوفاق» بحرین بیانیه صادر کرد.

بر اساس این گزارش، در این بیانیه آمده است: این اقدام نقض آشکار اصل «آزادی بیان» است.

عفو بین الملل در ادامه بیانیه خود آورده است: مقامات بحرین تا کنون دلیل معتبری که نشان دهد جمعیت الوفاق از چارچوب خود به عنوان یک جنبش مخالف مسالمت آمیز تخطی کرده، ارائه نداده اند.

این نهاد بین المللی همچنین تصریح کرده است: دبیرکل جمعیت الوفاق زندانی سیاسی است که بی هیچ دلیلی در بازداشت به سر می برد.

در این بیانیه تاکید شده است: تشویق مردم به برگزاری تحصن های صلح آمیز و انتقاد مسالمت آمیز از مقامات و قوانین بحرین و نمی تواند توجیهی برای انحلال الوفاق آمیز باشد.

گفتنی است، دادگاه آل خلیفه چندی پیش حکم نهایی انحلال جمعیت الوفاق و مصادره و فروش اموال آن را صادر کرد.