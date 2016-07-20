به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح چهارشنبه در جمع گروه‌های جهادی و مردم روستای سرمک اظهار داشت: یکی از برنامه‌های اصلی مدیران شهرستان حضور در جمع مردم و بررسی مسائل و مشکلات آنها است.

وی با اشاره به اینکه در بازدید امروز از بخش طسوج برخی تصمیمات لازم در زمینه راه‌های مواصلاتی، توسعه شبکه برق و توسعه زیرساخت های کشاورزی اخذ شد، افزود: در حال حاضر ۲۱ زمین چمن مصنوعی در سطح شهرستان احداث شده که تاکنون ۱۹ زمین چمن افتتاح شده است.

مهرجو ادامه داد: احیاء باغات سرمک همواره یکی از مطالبات اصلی مردم این روستا بود که با عنایت ویژه دولت و مشارکت مردم به طور کامل انجام شد که امیدواریم این طرح برتر در دیگر جاهای مستعد نیز انجام شود.

وی بیان کرد: به‌حمدالله با عنایت استاندار در سطح استان و شهرستان اقدامات خوبی شاهد هستیم و با گذشت دو سال تحولات عمده ای در گوشه گوشه این منطقه شاهد هستیم.

مهرجو، نصب دکل مخابرات دشت پلنگ را یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در این بخش عنوان کرد و ادامه داد: عدم پوشش آنتن دهی تلفن همراه از دیگر مطالبات به حق مردم بود که در جلسات مختلف همواره به این موضوع تاکید می کردند که در حال حاضر بخشی از این مشکلات مرتفع شده است.

وی از تقویت و توسعه شبکه‌های برق روستایی در چند سال اخیر خبر داد و بیان کرد: اجرای طرح های عمرانی یکی پس از دیگری در روستاها در راستای خدمت بی منت به مردم همواره یکی از برنامه های اصلی دولت بوده و تاکنون نیز گام‌های خوبی در این زمینه برداشته شده است.

مهرجو با اشاره به اینکه ۴۰ درصد اعتبارات عمرانی شهرستان به عمران روستایی اختصاص داده شده است، تصریح کرد: در دو سال اخیر ۲۰۰ میلیارد ریال از محل ارزش افزوده به شهرستان تزریق شد که از این مبلغ بالغ بر۷۰ میلیارد ریال به حساب دهیاری‌ها واریز شد.

فرماندار دشتی خاطر نشان کرد: تعریض محور خورموج- لاور-دشت پلنگ یکی از مطالبات مردم منطقه و از محورهای حادثه خیز بوده که از سال گذشته عملیات اجرایی آن شروع شده و پروژه در سال جاری با تزریق اعتبار انشاءالله به نقطه مطلوبی برسد.