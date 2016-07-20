به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، یک منبع آگاه یمنی اعلام کرد که انصار الله و عربستان درباره ایجاد اتاق های مشترکی در اراضی یمن و عربستان برای هماهنگی درباره آتش بس به توافق رسیده اند.

این منبع که در کویت، محل مذاکرات، حضور دارد گفت محمد عبد السلام، رئیس هیأت نمایندگی انصار الله، با سعودی ها درباره دو اتاق مشترک برای کمیته آتش بس و هماهنگی توافق کرده اند.

این دو اتاق آماده آغاز به کار در استان صعدۀ یمن و منطقه ظهران عربستان هستند.

این منبع افزود این توافق به هماهنگی ها برای نظارت بر آتش بس در یمن کمک می کند.