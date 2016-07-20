مهاجم تیم فوتبال راه آهن به صبای قم پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی فاطمی مهاجم فصل گذشته راه آهن برای حضور در تیم فوتبال صبای قم با مسئولان این باشگاه به توافق رسید و با صبا قرارداد امضا کرد.



این مهاجم که در ۲ فصل اخیر بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران بوده است فصل گذشته و در نیم فصل با پیشنهاد باشگاه راه آهن به این تیم ملحق شد که البته انتقال وی موقت بود و پس از پایان فصل به پرسپولیس بازگشت.



فاطمی که در نیم فصل اول لیگ برتر تنها یک بازی برای پرسپولیس انجام داده بود در نیم فصل دوم بازی‌های زیادی برای راه آهن انجام داد و در پایان فصل، پس از این که از سوی برانکو دعوت به همکاری نشد تصمیم گرفت به صبا ملحق شود.



گفته می‌شود باشگاه گسترش فولاد تبریز نیز یکی از مشتریان فاطمی محسوب می‌شده است اما فاطمی برای این که شانس بیشتری برای حضور در میدان به دست بیاورد تصمیم گرفته است به صبای قم بپیوندد.



ین مهاجم ۲۳ ساله پس از هاشم بیک‌زاده، رضا عنایتی، محمد باقر صادقی و حمیدرضا دیوسالار پنجمین خرید لیگ برتری صبای قم محسوب می‌شود در حالی که صبا در پست مهاجم با خروج یکی دو بازیکن خود به تقویت در این پست نیاز داشت.



صبا احتمالاً به زودی با جذب یک مدافع میانی به کار خود در نقل و انتقالات پیش فصل پایان می‌دهد.