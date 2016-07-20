به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگو ی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اظهارات اخیر «احمد ابوالغیط» دبیر کل اتحادیه عرب گفت: جمهوری اسلامی ایران جهان اسلام را به درک شرایط حساس منطقه و جهان در برهه کنونی فراخوانده و خواستار یکپارچگی، وحدت و انسجام بیشتر جهان اسلام در مقابل تهدیدات مشترک همانند تجاوزگری های رژیم صهیونیستی، تروریزم و افراطی گری می باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با رد صریح ادعای دخالت ایران در کشورهای منطقه افزود: بار دیگر تاکید می کنیم پایان دادن به بحرانهای موجود در برخی کشورهای منطقه تنها از طریق راه حل های سیاسی و گفتگو و تعامل هر چه بیشتر میان گروههای درگیر قابل حصول است و هیچ کشوری حق دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه را ندارد.

وی افزود: اسلام هراسان با دامن زدن و ایجاد تشویش و اختلاف در میان امت اسلامی سعی در ایجاد و تداوم خشونت های فرقه ای و مذهبی بویژه بروز شکاف میان جهان تشیع و اهل سنت را دارند. بدخواهان بر آنند تا با تشدید اختلافات و درگیری میان جوامع اسلامی و مشغول نمودن آنان به خود راه گریزی برای اشغالگران و گروههای تروریستی تکفیری بوجود آورند.

قاسمی اظهار امیدواری کرد: دبیر کل اتحادیه عرب با توجه به این واقعیات با جدیت هر چه بیشتر در راستای انسجام جهان اسلام تلاش نماید.