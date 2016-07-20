به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، مصطفی ترک همدانی گفت: هر چند اخیرا خبر کتک خوردن دوپرستار توسط پزشکان رسانه ای شده اما مواردی هم وجود دارد که در همان بیمارستان می ماند و کسی رسیدگی نمی کند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در قانون مجازات اسلامی در ماده های ۶۰۸ و ۶۰۹ به مجازات جرم توهین در محل کار اشاره شده که مجازات آن جزای نقدی یا شلاق است و حتی احتمال مجازات حبس نیز وجود دارد.

ترک همدانی گفت: قانونگذار مجازات این توهین را با توهین به افراد عادی متفاوت می داند چون در حین خدمت این کار انجام شده و روپوش مقدس پزشکی را برتن دارد.

وی با اشاره به اینکه در این مورد خشونت فیزیکی صورت گرفته افزود: باید توجه داشت که نفس توهین حتما نباید به صورت لفظ باشد بلکه مواردی نظیر حرکات دست و حتی هل دادن هن توهین محسوب می شود.

ترک همدانی با اشاره به اینکه گاهی افراد در مواجه با برخی موارد خویشتن داری خویش را از دست می دهند افزود: اما پزشک نیاید به حکم پزشک بودن به افراد پایین تر از خود توهین کند و یا عملی انجام دهد که سبب تحقیر دیگران شود و این رفتار پزشک سالارانه باید اصلاح شود.

وی گفت: رابطه پزشک و پرستار که کار تیمی انجام می دهند مانند وکیل و قاضی در دادگستری است و همانطور که قاضی اجازه توهین ندارد، پزشک هم این اجازه را ندارد.

این حقوقدان تاکید کرد: متاسفانه این سیستم پزشک سالاری آسیب فراوانی به سیستم بهداشت کشور می زند و وزارت بهداشت باید در دانشگاه ها در این مورد فرهنگ سازی کند.

به گزارش مهر، در روزهای گذشته در دو حادثه مشابه در بیمارستان های دولتی شهرهای تهران و آمل، دو پرستار مورد ضرب و شتم دو پزشک قرار گرفتند.