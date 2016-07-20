دکتر رضا مقدس علی عضو هیات علمی پژوهشکده سلول های بنیادی پژوهشگاه رویان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شبکه علمی رویان بعد از حدود دو سال پیگیری اعضای هیات موسس و با حمایت پژوهشگاه رویان و موسسه خیرین پژوهش سلامت رویان فعالیت خود را رسما از اردیبهشت ماه امسال آغاز کرد.

وی با بیان اینکه برای اینکه بتوانیم با متخصصان مختلف در دانشگاهها و پژوهشگاه ها تعامل بیشتری داشته باشیم به فکر راه اندازی این شبکه علمی افتادیم، افزود: شبکه علمی رویان به‌منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علوم زیستی و پزشکی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مرتبط تشکیل شده است.

مقدس علی با بیان اینکه ما می خواهیم یک تعامل با بیرون از پژوهشگاه رویان اتفاق بیافتد، اظهار داشت: این تعامل می تواند با متخصصان در زمینه سلول های بنیادی، بیولوژی تولید مثل و زیست فناوری یا رشته های دیگر باشد.

وی با تاکید بر اینکه البته بنا داریم با عموم مردم در زمینه کارهای علمی پژوهشگاه رویان نیز ارتباط داشته باشیم، گفت: در واقع می خواهیم یک تبادل علمی بیشتر با محققان سراسر کشور و عموم مردم داشته باشیم.

مقدس علی با اشاره به اهداف راه اندازی شبکه علمی رویان اظهار داشت: شناسایی دانشجویان و پژوهشگران مستعد، جذب آنها به پژوهشگاه رویان و حمایت از انجام فعالیت های علمی گروهی (شامل حمایت از تالیف و ترجمه کتب، نگارش مقاله و انجام پروژه های تحقیقاتی)، بهره گیری از توانایی و خلاقیت اعضای شبکه در توسعه علمی و نهضت تولید علم، تسهیل مشارکت اعضای شبکه درهمایش های علمی، ایجاد بانک های اطلاعاتی-علمی از اهداف راه اندازی این شبکه هستند.

به گفته مدیر عامل شبکه علمی رویان، همچنین تقویت رابطه علمی با مراکز علمی و دانشگاهها و پژوهشگاههای داخلی و خارجی، برگزاری کارگاههای علمی-آموزشی تخصصی و همکاری با خیرین و مراکز خیریه حامی پژوهش از اهداف ما در این شبکه به شمار می روند.

وی افزود: افرادی که مایل به عضویت در این شبکه هستند می توانند از طریق سایت پژوهشگاه رویان به آدرس www.royaninstitute.org شبکه علمی رویان بصورت آنلاین ثبت نام کنند و از مزایای آن بهره مند شوند.