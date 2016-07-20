به گزارش خبرگزاری مهر، مستند بلند «تست دوربین» به کارگردانی صحرا اسدالهی و تهیه کنندگی سید محمد رضوی به جشنواره بین المللی «ستاره سیاه» غنا را یافت.

این مستند روایت زندگی پنج کودک از نقاط مختلف تهران است که بخاطر یک آگهی انتخاب بازیگر به مکانی مشخص می رسند و در خلاصه داستان آن آمده است: ما چه می دونیم هر کدوم از این بچه ها واسه چی اینجان!

صحرا اسد الهی بازیگر و کارگردان جوانی است که پیشتر فیلم های کوتاه «زود بر می گردم»، «دیوار»، «کادو» و مستند بلند «عباس داریوش» را ساخته است و در آثاری چون «گاهی به پشت سر نگاه کن» و «ارادتمند، نازنین، تینا، بهاره» و «فروشنده» بازی کرده است.

این جشنواره سعی دارد با انتخاب آثار موفق سینمای جهان بتواند پلی بین پخش کنندگان و فیلمسازان باشد. انگلیس، نیجریه، ایتالیا، آلمان، زامبیا، فرانسه از جمله کشورهایی هستند که با آثارشان در این جشنواره شرکت دارند.

«تست دوربین» چندی پیش نیز نامزد دریافت جایزه از جشنواره WIND آمریکا شده بود.

جشنواره بین المللی «ستاره سیاه» ۲۵ تا ۲۸ آگوست ۲۰۱۶ در غنا برگزار می شود.