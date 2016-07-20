بنفشه امامی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پانزدهمین نمایشگاه ملی صنعت ساختمان از عصر روز سه شنبه ۲۹ تیر ماه در محل دائمی نمایشگاه های کرمانشاه واقع در پارک شاهد برپا شده است.

مدیر امور نمایشگاهی نمایشگاه بین المللی کرمانشاه خاطر نشان کرد: این نمایشگاه تا روز اول مرداد ماه آماده بادید علاقه مندان خواهد بود.

امامی نیا ساعات بازدید از نمایشگاه طی روزهای برگزاری را عصرها از ساعت ۱۶ تا ۲۱ و ۳۰ دقیقه اعلام کرد.

وی از حضور ۸۰ شرکت از استان های کشور در این نمایشگاه خبر داد و افزود: نمایشگاه در فضایی به مساحت ۳ هزار متر مربع برپا شده است.

امامی نیاز از عرضه انواع مصالح ساختمانی، سینک، گاز، درب، پنجره و پروفیل و سیستم های گرمایشی و سرمایشی در این نمایشگاه خبر داد.