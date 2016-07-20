به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا پناه صبح چهارشنبه در جمع مسئولان شهرستان دشتی اظهار داشت: تعاونی‌ها نقش مهمی در اقتصاد جامعه دارند که باید تلاش شود مشکلات آنها رفع شود.

وی افزود: با توجه به شعار سال از سوی مقام معظم رهبری به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» می‌طلبد در راستای تحقق این شعار مشکلات کارگاه‌های تولیدی در سطح استان به حداقل برسانیم.

پناه ادامه داد: دولت نیز در چند سال اخیر گام‌های خوبی در این زمینه برداشته که انتظار داریم وضعیت تعاونی‌های استان و این شهرستان بهبود یافته و مطلوب‌تر شود.

وی با بیان اینکه مشکلات تعاونی های استان رصد می‌شود، ادامه داد: باید زمینه رفع مشکلات تعاونی ها فراهم کنیم تا شاهد افزایش تولید داخل در کشور باشیم.

پناه از توجه ویژه استاندار به طرح های اقتصادی مقاومتی تقدیر کرد و یادآور شد: استاندار بوشهر در جلسات مختلف همواره تاکیدات زیادی در راستای رفع موانع تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی داشته است.