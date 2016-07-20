بانک اطلاعاتی بهبود یافتگان از دام اعتیاد در ایلام تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، محمدرضا مروارید در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ایلام با موضوع اشتغال بهبودیافتگان از دام اعتیاد اظهار کرد: با همکاری بانکها و نظارت دستگاه های اجرایی در خصوص پرداخت تسهیلات به افراد رها یافته از دام اعتیاد باید موجبات بازگشت این افراد به آغوش جامعه فراهم آید.

وی افزود: این افراد که به آغوش جامعه بازگشته اند اکنون باید مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند معیشت خانواده هایشان را فراهم کنند.

استاندار ایلام خواستار تسریع در ایجاد بانک اطلاعاتی از وضعیت بهبودیافتگان استان شد و گفت: این بانک اطلاعاتی موجب شناسایی قابلیت های این افراد برای مهارت آموزی و هدایت کسب و کار آنها می شود.

وی گفت: نشست های مرتبط با موضوع مواد مخدر در این استان باید خروجی های مثبت و شفافی داشته باشد.

مروارید یادآور شد: همچنین قبل از هر نشست مسئولان حوزه های مرتبط و درگیر با این معضل اجتماعی آمارها را برای برنامه ریزی و حصول نتیجه موثر ارائه کنند.

استاندار ایلام افزود: تهیه آمار از افراد بهبود یافته موجب تسریع در روند ایجاد اشتغال آنها همچنین ارائه تسهیلات ویژه ایجاد شغل از سوی متولیان به این افراد می شود.