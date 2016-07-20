سید هاشم موسوی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح انتقال آب سرچشمه‌های زرین گل به شاهرود، اظهار کرد: جنگل ابر به دلیل انبوه بودن و وضعیت پیچیده اکوسیستمی و شرایط اقلیمی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: به لحاظ موقعیت سیاسی این جنگل در حوزه استحفاظی استان گلستان قرار دارد اما از نظر منابع طبیعی تحت مدیریت منابع طبیعی استان سمنان است.

وی ادامه داد: به دلیل توسعه‌نیافتگی منابع طبیعی در محدوده‌هایی که اختلاف مرزی بین دو استان وجود دارد در زمان محمود زاده استاندار سابق پیگیر تغییر مرز طبیعی تا مرز سیاسی بودیم.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان تصریح کرد: مجوز این تغییر و تحول نیز از سوی سازمان جنگل‌ها صادر شد اما فشارهای سیاسی از جانب استانداری سمنان مانع از اجرای این تغییر و تحولات شد.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص انتقال آب قطری نیز سازمان جنگل‌ها مجوز اجرای پروژه به‌شرط حداقل تخریب، بدون قطع درخت و به‌صورت دستی را صادر کرد.

موسوی اضافه کرد: این انتقال نیازمند ۴۰ کیلومتر لوله‌گذاری بود که ۱.۵ کیلومتر آن از دل جنگل می‌گذرد.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با اشاره به اینکه اعتقادداریم بیشتر از ۱.۵ کیلومتر این پروژه در جنگل انجام می‌شود، گفت: در اجرای این پروژه تخلف از سه شرط مجوز صادره صورت گرفته و این پروژه با تخریب جنگل، قطع درخت و به‌صورت مکانیزه انجام‌شده است.

موسوی اظهار کرد: هرچند منابع طبیعی گلستان در این موضوع وظیفه مند نیست اما ماهم دغدغه داریم و معتقدیم این پروژه نیازمند مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی است.