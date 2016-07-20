به گزارش خبرنگار مهر قرارداد رسمی انتشار کتاب «موسیقی برای زمان جنگ» میان یک انتشارات کتاب کوله‌پشتی با ربکا مکای نویسنده این اثرامضا شد.

این کتاب یکی از بهترین مجموعه داستان‌های منتشر شده در سال ٢٠١٥ شامل هفده داستان کوتاه با محوریت جنگ و موسیقی است، که خانم هانیه چوپانی آن را ترجمه کرده و به زودی دیگر به بازار عرضه می‌شود.

به گفته ناشر ایرانی کتاب با مطالعه این کتاب به وضوح می‌توان دریافت هرچه به شناخت بیشتری از انسان و هستی و نیستی در جهان دست پیدا می‌کنیم، پیوستگی میان حوادث و پیشامدهای آن را از جوانب گوناگون بیشتری می‌توان در ذهن مجسم کرد.

کتاب موسیقی برای زمان جنگ شرح متفاوتی از تلفات، مرگ، اندوه، درد و رنج بشر، زندگی بازماندگان و احساس گناه در پی جنگ جهانی دوم است.

نوشته‌های مکای درباره موسیقی کاملاً آگاهانه است. به عنوان مثال در داستان نوازنده ویولن سل او صحنه‌ای را توصیف می‌کند که در آن چهار نوازنده کوارتتی را تمرین می‌کنند و در این میان حادثه دلخراشی در محوطه همان خانه رخ داده است. موسیقی در طول داستان تسلی خاطر نوازنده دل‌شکسته می‌شود و او را به سوی ناشناخته سوق می‌دهد. در داستان دیگری از کتاب حاضر «باخ» در خانه زنی که دچار وحشت و هراس حمله تروریستی به نیویورک است ظاهر می‌شود. موسیقیدان آرمانی این زن اکنون در خانه اوست و با هم پیانو می‌نوازند. از آهنگسازان، خوانندگان و نوازندگان سراسر دنیا در سبک‌های گوناگون نظیر چایکوفسکی، هندل، موتسارت، باخ، بتهوون، هاکینز، پارکر و آرمسترانگ و بسیاری از موسیقیدانان دیگر در این مجموعه یاد می‌شود.

گذشته از این نویسنده بعضی از داستان‌های خود را با نقاشی‌های شاگال و پیکاسو و هاپر پیوند می‌دهد. آثاری که عناصر جنگ، تبعید، اندوه و رنج و تنهایی بشر را به نمایش می‌گذارند و ارتباط تنگاتنگی با داستان‌های مکای دارند.

به گفته اباذر رضانیا مدیر نشر کتاب کوله‌پشتی، خانم مکای، بخشی از عوائد فروش این کتاب در ایران را بصورت کتاب به مدارس مناطق محروم اهدا کردند که این کتاب‌ها سال تحصیلی گذشته به دو مدرسه اهدا شد.