به گزارش خبرگزاری مهر، سخنرانی غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون "روش های کاری شورای امنیت" ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۵ به نمایندگی از سوی جنبش عدم تعهد صورت گرفت.

متن این سخنرانی به شرح ذیل می باشد:

جنبش عدم تعهد اعتقاد دارد که شفافیت؛ بی طرفی و استمرار مواضع باید سر لوحه کار شورای امنیت باشد اما متاسفانه شاهد آن هستیم که این اصول در موارد بسیاری نقض شده است. شورای امنیت در بررسی موضوعات عموما رویکردی گزینشی داشته، به صورت غیر شفاف عمل می کند و به موضوعات فرعی بیش از حد می پردازد در حالی که به موضوعات مهمتر بی اعتناست.

خوشرو در ادامه سخنان خود توصیه های اعضای جنبش عدم تعهد برای بهبود روش های کاری شورای امنیت تعدادی را بیان کرد و مهمترین آنها به شرح زیر برشمرد:

اعضای جنبش عدم تعهد همواره با استفاده ابزاری از شورای امنیت برای پی جویی اهداف سیاسی مخالفت کرده است.

شورا باید در اجرای وظایف خود بر اساس منشور ملل متحد، بی طرفانه، غیر گزینشی اقدام کرده و بر اساس منشور در مقابل اقدامات خود به خصوص در مقابل مجمع عمومی پاسخگو باشد و در مورد کار خود بصورت مستمر به مجمع عمومی گزارش دهد.

شورای امنیت نباید در اموری که تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار نمی آید، دخالت کند و صرفا در چارچوب اختیارات واگذار شده به آن در منشور ملل متحد عمل کند چرا که این گونه دخالت ها نقض آشکار ماده ۲۴ منشور ملل متحد است.

در سال های اخیر؛ شورای امنیت در بسیاری از وضعیت ها سریعا به فصل هفت منشور ملل متحد و صدور مجوز استفاده از زور روی آورده است در حالی که در برخی وضعیت های دیگر سکوت و انفعال در پیش گرفته است.

بر اساس منشور ملل متحد، توسل به فصل هفت منشور بایستی به عنوان آخرین راه حل در دستور کار شورا قرار گیرد و پیش از آن لازم است که از همه ظرفیت های فصول ششم و هشتم منشور در مورد حل و فصل مسالمت امیز اختلافات بین المللی و نیز امکانات سازمان های منطقه ای استفاده شده باشد.

خوشرو در پایان با اشاره به آغاز روند انتخاب دبیر کل جدید سازمان در سال ۲۰۱۶ بر مواضع جنبش عدم تعهد در این مورد و بویژه بر لزوم تقویت نقش محوری مجمع عمومی در انتخاب دبیر کل جدید تاکید کرد.