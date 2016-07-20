به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، حمله تروریستی به یک پایگاه نظامی کشور مالی ۱۷ کشته و ۳۵ مجروح بر جا گذاشت.

پیشتر وزارت دفاع کشور مالی شمار کشته شدگان را ۱۲ نفر اعلام کرده بود که افزایش این رقم حاکی از وخامت حال زخمی شدگان است.

اگر چه این حمله ترویستی عنوان می شود، مقامات مالی با اطمینان از عاملین احتمالی آن سخن نمی گویند.

به فاصله چند ساعت پس از وقوع حمله، دو گروه که یکی از آنها گرایش های افراطی و دیگری قومی داشت، ادعای دست داشتن در آن را مطرح کردند.

گروه افراطی که ادعای دخیل بودن در حادثه را دارد، «انصار الدین» از گروه های مسلح شمال مالی است.

به گفته مقامات، احتمال دست داشتن انصار الدین در این حمله بیشتر از گروه قومی «اتحاد ملی برای حفاظت از پل» است که ادعای مشابهی را در این خصوص مطرح می کند.