به گزارش خبرنگار مهر، بخشدار رودبار الموت غربی صبح چهارشنبه در بازدید از روستاهای دهستان دستجرد ضمن گفتگو با روستاییان برای حل مشکلات آنها اقدام کرد.

در این بازدید که رمضانی معاون شرکت آب و فاصلاب روستایی و روسای ادارات راه و شهرسازی، برق و آب و فاصلاب روستایی منطقه و دهیاران روستاهای دستجرد و کاکوهستان حضور داشتند اکبر رحمتی بخشدار الموت غربی در روستای دستجرد موضوع تامین آب شرب و برق رسانی به برخی واحدهای مسکونی در این روستا را بررسی و ابراز امیدواری کرد؛ با توجه به تغییر رویکرد دولت و ایجاد فضای آرامش در کشور زمینه خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم فراهم شود.

رمضانی معاون شرکت آب و فاضلاب روستایی استان در این دیدار نسبت به پیگیری موضوع آب آشامیدنی روستای دستجرد قول مساعد داد.

بخشدار رودبار الموت غربی در روستای کاکوهستان از طرح جدولگذاری، زیرسازی، بهسازی و آسفالت معابر این روستا بازدید کرد.

برای اجرای این پروژه با سه هزار و ۵۰۰ متر مربع مساحت اعتباری افزون بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

اصلاح شبکه برق روستای کاکوهستان از دیگر موضوعاتی بود که مورد بررسی قرار گرفت.

آغاز پروژه زیر سازی جاده گشنه رود، جیردوزان، کله کوب، توت چال و طهمورث آباد با اعتباری افزون بر یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال از دیگر پروژه هایی بود که امروز در دهستان دستجرد مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین بررسی موضوع آب آشامیدنی روستای توت چال از دیگر برنامه های بازدید امروز مسولان بخش الموت غربی به دهستان دستجرد بود.

در ادامه این بازدید، بخشدار رودبار الموت غربی ضمن حضور در روستاهای الندر، بازرگاه و چنگال وش بر لزوم تامین آب آشامیدنی سالم وبهداشتی و احداث پل ارتباطی این روستاها تاکید کرد.

همچنین بازدید از پروژه بازگشایی معابر و تامین آب آشامیدنی روستای بلوکان از دیگر برنامه هایی بود که امروز در دهستان دستجرد انجام شد.

بخش رودبار الموت غربی با ۱۵ هزار نفر جمعیت و ۱۰۱ روستا دارای سه دهستان است که دهستان دستجرد در جنوبی ترین نقطه رودخانه شاهرود در این بخش قرار دارد.