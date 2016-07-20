به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین خسروپناه، رئیس موسسه حکمت و فلسفه ایران در دهه سوم ماه مبارک رمضان، همراه با هیأتی ایرانی به منظور توسعه فرهنگ و معارف شیعی و اسلامی و برگزاری یک دوره کلاس «عرفان عملی در اسلام» به هند سفر کرد.

اولین جلسه این دوره که برای استادان دانشگاهی و حوزوی هندی و ایرانی در دهلی نوبرگزار شد، به موضوع تبیین عرفان اسلامی و مسایل عرفان نظری به عنوان مقدمه عرفان عملی اختصاص داشت.

دومین جلسه درس عرفان عملی در اسلام با تبیین اسفار اربعه و معرفی کتابهای عرفان عملی و معرفی عرفان ادبی و سبک های شعری یعنی سبک خراسانی سبک عراقی سبک هندی یا اصفهانی و سبک کلاسیک و شعر نو برگزار شد و سومین جلسه با عنوان منازل بدایات و ده منزل آغازین منازل السایرین خواجه عبدالله انصاری بود.

یکی از دستاوردهای بین المللی سفر رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به دهلی نو برگزاری جلسه مشترک رئیس انجمن پژوهش فلسفه هند پرفسور بهت و رئیس موسسه پژوهشی فلسفه ایران جهت فعالیت های مشترک فلسفی بین ایران و هند بود که در نتیجه آن تفاهم نامه پژوهشی مشترکی بین دو مرکز به امضاء رسید.

خسروپناه در این سفر ضمن دیدار با پروفسور نقوی مدیر دپارتمان فلسفه و عرفان دانشگاه علیگر در دهلی نو از مراسم و آئین‌های هندو و همینطور معبد هندوها در دهلی نو، مزار شریف قاضی شهید سید نور الله شوشتری، مزار فرزند و نوه صاحب عبقات الانوار میر حامد حسین،میرزا محمدکامل دهلوی از علمای شیعه در هند و نویسنده کتاب نزهه اثنی عشریه دیدار کردند.

خسروپناه به دیدار خسرو قاسم که نویسنده بیش از ۱۰۰ جلد کتاب تصحیح و تحقیق و تالیف به زبان اردو و عربی در بیان فضایل اهل بیت علیهم السلام می‌باشد رفتند.

همچنین در این سفر رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت وفلسفه ایران در مساجد شیعی دهلی نو حاضر شدند و نماز جماعت را در آن محل اقامه کردند و با ایتام و مستمندان شیعه‌ هندی ملاقات و گفتگو داشت و در حسینیه بزرگ اصلاح المومنین دهلی نو در جمع شیعیان و طلاب قاری قرآن حضور پیدا کرد.