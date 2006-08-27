پيروان اديان مختلف بريتانيا در سكوت براي صلح دعا مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از كريسشن تودي، مسلمانان، مسيحيان، يهوديان، سيكها، هندوها، بوديست ها و حتي غير مؤمنان به اديان جهان قرار است در پرتو جنگ در لبنان و خنثي شدن طرح تروريستي تازه در بريتانيا تعهد خود را به صلح و انسجام با يكديگر نشان دهند.

اين نيايش بين 12 ظهر تا 1 بعد از ظهر روز چهارشنبه 8 شهريور ماه در كليساي جامع پورتسموس صورت مي گيرد.

اسقف ديويد بريندلي رئيس كليساي جامع اين كشور گفت: ايده نيايش در سكوت مبتني بر اين است كه مردم مي توانند به شيوه هاي مختلف اما در كنار هم نيايش و تعمق كنند. ما به علت وجود تنشهاي حقيقي در جهان امروز در فضايي حاكي از احترام متقابل در كنار يكدگير مي ايستيم.

وي افزود: ما براي تمام افراد مؤمن و غير مؤمن جامعه محلي دعا كرده و تصديق مي كنيم كه همه ما در پيشگاه خداوند برادر و خواهر هستيم. ما براي صلح، امنيت و سلامت جامعه خود نيايش مي كنيم و در دعاهاي خود صلح پايدار در خاورميانه كه در تمام جهان تأثير مي گذارد را خواستار مي شويم.

پس از نيايش صلح در سكوت، فرقه ها و مذاهب مختلف مسيحي در اين كليسا نيايش مي كنند و مسلمانان در يكي از سالنهاي اين كليساي جامع نماز ظهر خود را به جماعت اقامه مي كنند.