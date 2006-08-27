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۵ شهریور ۱۳۸۵، ۱۰:۵۳

پيروان اديان مختلف بريتانيا در سكوت براي صلح دعا مي كنند

پيروان اديان مختلف حتي غير مؤمنان به اديان جهان روز چهارشنبه 8 شهريور ماه در كليساي جامع انگليكن هاي شهر پورتسماس، بريتانيا گردهم جمع مي شوند تا در سكوت براي صلح دعا كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از كريسشن تودي، مسلمانان، مسيحيان، يهوديان، سيكها، هندوها، بوديست ها و حتي غير مؤمنان به اديان جهان قرار است در پرتو جنگ در لبنان و خنثي شدن طرح تروريستي تازه در بريتانيا تعهد خود را به صلح و انسجام با يكديگر نشان دهند.

اين نيايش بين 12 ظهر تا 1 بعد از ظهر روز چهارشنبه  8 شهريور ماه در كليساي جامع پورتسموس صورت مي گيرد.

اسقف ديويد بريندلي رئيس كليساي جامع اين كشور گفت: ايده نيايش در سكوت مبتني بر اين است كه مردم مي توانند به شيوه هاي مختلف اما در كنار هم نيايش و تعمق كنند. ما به علت وجود تنشهاي حقيقي در جهان امروز در فضايي حاكي از احترام متقابل در كنار يكدگير مي ايستيم.

وي افزود: ما براي تمام افراد مؤمن و غير مؤمن جامعه محلي دعا كرده و تصديق مي كنيم كه همه ما در پيشگاه خداوند برادر و خواهر هستيم. ما براي صلح، امنيت و سلامت جامعه خود نيايش مي كنيم و در دعاهاي خود صلح پايدار در خاورميانه كه در تمام جهان تأثير مي گذارد را خواستار مي شويم.

پس از نيايش صلح در سكوت، فرقه ها و مذاهب مختلف مسيحي در اين كليسا نيايش مي كنند و مسلمانان در يكي از سالنهاي اين كليساي جامع نماز ظهر خود را به جماعت اقامه مي كنند.

کد مطلب 371864

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