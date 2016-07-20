به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «فواره گنجشک‌ها» نوشته محمود پوروهاب شامل زندگی نامه داستانی امام صادق (ع) به زودی توسط انتشارات کتاب جمکران به چاپ دوم می رسد.

این اثر، ۳۲ داستان درباره زندگی امام جعفر صادق(ع) را شامل می شود که نویسنده در آن ها، اتفاقات و روایات زندگی امام ششم را با لحنی داستانی بیان کرده است.

اسامی این داستان ها به ترتیب عبارت است از: قرص خورشید، همیشه کسی هست...، بزرگ ترین دانشمند، در کاخ خلیفه، وداع، تیرِ کور، با او درشتی نکن!، فراری، مستجاب نشدن دعا، کاروتلاش، مرا سوار کن!، دانستن و ندانستن، ادب، اشتباه بزرگ، کتاب توحید، وعده های شیرین، انسان برتر، سخن امام، چه لباس زیبایی!، دعا، بخشش پنهانی، مثل بقیه، باران، پیمان با خدا، شگفت انگیز، از جنس دیگر، بهترین دوست، فرماندار، مال حلال، خیارفروش، پیشوا، آن ها را نمی شود کشت.

چاپ اول این کتاب بهار امسال با ۱۳۲ صفحه و قیمت ۵۳ هزار ریال منتشر شد و قرار است به زودی چاپ دوم آن، منتشر و راهی بازار نشر شود.