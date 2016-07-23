محمدرضا علیمردانی گوینده و بازیگر تئاتر و تلویزیون که اغلب مخاطبان وی را با صداپیشگی مجموعه انیمیشن های «دیرین دیرین» و بازی در سریال «پایتخت» می شناسند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تازه ترین فعالیت های موسیقایی خود اینگونه توضیح داد: ابتدای سال ۹۳ مجوز آلبوم موسیقی‌ام آماده بود ولی به جهت تردیدهایی که داشتم جلوی انتشار آن را گرفتم. در آن زمان بیشتر درگیر گرفتن مجوز آلبوم بودم و احساس می‌کردم خیلی روی کیفیت آن کار نکرده‌ام بنابراین با خودم گفتم فعلا از انتشار آلبوم صرف نظر کنم تا ببینم آلبوم همانی است که دوست دارم به مخاطب عرضه شود یا خیر.

وی ادامه داد: خوشبختانه وقتی این تردید در درونم به وجود آمد دوباره آلبوم را بررسی کردم که به چند مورد ایراد فنی رسیدم و همچنین احساس کردم از خواندن خودم راضی نیستم و این ماجرا در زمینه شعرها نیز وجود داشت. در همین اثنا به این فکر کردم وقتی یک اثری وجود دارد و در دستان من است، خطری تهدیدش نمی‌کند ولی وقتی منتشر شد و در گوشی و سیستم و ماشین خیلی‌ها شنیده شد دیگر نمی‌توانم آن را جمع کنم و ایرادهایی را که در آن وجود دارد درست کنم.

علیمردانی با اشاره به اینکه در همان مقطع تصمیم گرفت ایرادهایی که بدان برخورده است برطرف کند، توضیح داد: من همواره به خودم می گفتم تو که نمی‌خواهی خواننده شوی، تو یک صداپیشه‌ای هستی که می‌خواهی بگویی این مدلی هم می‌توان کار کرد و این جنس صدا هم می‌تواند بخواند. پس می‌توانی صبر کنی و دست نگه داری.

این صداپیشه که اثرش در تیتراژ سریال «انقلاب زیبا» مورد توجه مخاطبان قرار گرفت در بخش دیگری از صحبت های خود بیان کرد: این مدت درگیر کارهای زیادی بوده‌ام، ولی می‌خواهم از این پس وقت بیشتری بگذارم روی این آلبوم بگذارم و زودتر آن را حاضر کنم. در این میان حتی چند قطعه هم به آلبوم اضافه کرده‌ام. ۱۰ ترانه از ۱۱ ترانه آلبوم قبلی مربوط به خودم بود اما حالا به این نتیجه رسیدم که لازم نیست از آدم‌هایی که در حوزه خودشان تخصص دارند کمک بگیرم. با این حساب آن آلبوم شاید دیگر اولین آلبوم من نباشد و در این فاصله یک اثر دیگر منتشر کنم.

علیمردانی در پایان تصریح کرد: من برای آلبوم اول باید کارهای دیگری انجام دهم، کارهایی در سبک قطعه‌ای که برای سریال «انقلاب زیبا» خوانده بودم. آن قطعه هم مورد توجه مردم و هم تلویزیون قرار گرفت هم پر مخاطب‌ترین تیتراژ سریال سیما شد. بنابراین می خواهم در همان فضا و مسیر حرکت کنم و در این راه آلبوم قبلی هم اصلاح می شود.