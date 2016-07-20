رمضان علی رستاقی در گفتگو با خبرنگار مهر به اشاره به بازدید مسئولان از سرچشمه‌های زرین گل و طرح انتقال آب به سمنان، اظهار کرد: این طرح انتقال آب، صدمه‌های جبران‌ناپذیر به منابع طبیعی و زیست‌گاه حیات‌وحش شهرستان علی‌آبادکتول و استان گلستان وارد می‌کند.

وی افزود: انتقال آب از سرچشمه‌های زرین گل به شاهرود مخالفت مردم شهرستان را نیز به دنبال داشته و دارد، زیرا همه آگاه‌اند که اجرای این طرح مشکلات کم‌آبی برای شهرستان و حومه را در آینده به وجود می‌آورد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست علی‌آبادکتول ادامه داد: در مشخص شدن مرزهای دو استان خط رأس یا خط قهر ملاک عمل قرار می‌گیرد اما هیچ‌گاه وسط این دو به‌عنوان مرز تعیین نشده است.

وی تصریح کرد: به اعتقاد ما همان‌گونه که انتقال ۵ میلیون مترمکعب آب از سرچشمه‌ها غیر کارشناسی است و در پی اعتراضات و اتفاقات رخ‌داده این رقم به ۲.۵ میلیون مترمکعب رسیده است، انتقال این میزان آب هم از سرچشمه‌های زرین گل غیر کارشناسی است.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه دارای مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی نیست و حق آبِ طبیعت و حیات‌وحش در آن دیده نشده و محیط‌زیست کاملاً با اجرای آن مخالف است.

رستاقی متذکر شد: باید مطالعات کارشناسی در خصوص حق آب، خاک و مردم در این منطقه انجام شود اما با توجه به روند کم‌آبی در سال‌های اخیر خشک‌سالی در آینده نزدیک در این منطق بروز می‌کند.