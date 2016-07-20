مهران امیری در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فعالیت مدارس فوتبال نباید به مقاطع خاصی از ایام سال خلاصه شود، اظهار کرد: دامنه استعداد یابی برای فوتبال حرفه ای باید از دوران جوانی و نوجوانی به رده نونهالان برسد و در این خصوص باید مبتنی بر اصل حمایت و مشاوره زمینه رشد و پویایی این رشته پرطرفدار در نقاط مختلف کشور مهیا شود.

وی اضافه کرد: در دنیای امروز از فوتبال به عنوان یک صنعت یاد می شود و البته در سطح کشورمان نیز طی چند سال گذشته رویکرد محوری نسبت به این رشته ورزشی تغییر کرده است و اینکه به طور مثال مدیریت ورزش شهرضا مصمم به ترسیم چشم انداز پیرامون رشته های مختلف با بهره گیری از متخصصان متعهد شده و از سوی دیگر هئیت فوتبال شهرستان با تدوین برنامه های مناسب نسبت به راه اندازی مدارس حرفه ای فوتبال با محوریت جمعی از مربیان و وررشکاران موفق اقدام کرده، مصداقی از حرکت در این مسیر به شمار می رود.

بازیکن تیم فوتبال صبای قم با بیان اینکه بسترسازی برای فعالیت مدارس فوتبال در تمامی ایام سال باید در شهرضا نهادینه شود، متذکر شد: با راه اندازی ورزشگاه قدس که می تواند از ارکان موفقیت فوتبال شهرضا در آینده باشد زمینه تداوم فعالیت مدارس فوتبال شهرستان در تمامی ایام سال ایجاد شده و امیدواریم این اصل مهم از سوی متولیان حوزه ورزش و به خصوص خانواده های ورزشکاران مورد حمایت قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه دانش افزایی مربیان فوتبال در دوران کنونی از مهم ترین اصول در این رشته ورزشی محسوب می شود، بیان کرد: عدم ارائه مشاوره حرفه ای و کمبود کادر مربی گری متخصص و مجرب در قالب تیم های فوتبال همواره به عنوان دو نقصان بزرگ برای تیم های فوتبال در شهرضا مطرح بوده است که البته باید موارد استثنا را نیز در این خصوص مد نظر داشته باشیم.

امیری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در خصوص تدوین چشم انداز فوتبال شهرضا باید از رفتارها و تصمیمات احساسی و به دور از واقعیت پرهیز شود، عنوان کرد: حضور در سطوح اول فوتبال کشور نیازمند توجه به دو اصل امکانات سخت افزاری و نرم افزاری است و به طور مثال وجود فضای اقامتی مناسب، وجود ورزشگاه های استاندارد، بهره مندی از کادر مربی گری متخصص و مجرب و امکان اتکای به حامیان مالی مناسب و قوی به عنوان چند اصل مهم و ساختاری در این حوزه مطرح است.

وی با بیان اینکه با وجود مشکلات ونارسایی های سخت افزاری و نرم افزاری در طول یک دهه گذشته شاهد حضور چندین فوتبالیست موفق و حرفه ای از شهرضا در میادین ملی بوده ایم، افزود: بازیکنانی مانند فرید بهزادی کریمی، محمد باقر صادقی و چندین بازیکن دیگر از مصادیق بروز ظرفیت های بزرگ شهرضا در عرصه فوتبال ملی طی یک دهه گذشته هستند که باید با اتکای به تجربه و تخصص این ظرفیت های عظیم در راستای ایجاد یک تیم قدرتمند در این شهرستان برای حضور در سطح اول فوتبال کشور اهتمام داشته باشیم.

بازیکن تیم فوتبال صبای قم با اشاره به اینکه بهره گیری از تجربیات شهرهای موفق در سطح رشته فوتبال باید در دستور کار متولیان فوتبال در شهرضا باشد، عنوان کرد: شهرهای سیرجان و قائم شهر به عنوان دو الگوی موفق در حوزه رشته فوتبال مطرح هستند که این مصادیق موفق باید مدنظر متولیان ورزش شهرضا قرار بگیرد.

امیری در بخش دیگری از صحبت های خود با تشریح چگونگی حضورش در تیم صبای قم در فصل جدید لیگ برتر گفت: بنده سال گذشته از تیم لیگ برتری سیاه جامگان مشهد و دو تیم پیکان و ماشین سازی پیشنهاد داشتم اما بنابر رویکرد کادر مربی گری و مدیریت تیم گیتی پسند در این تیم ماندگار شدم اما در فصل جدید در ابتدا بنابر نظر مثبت و سازنده کادر مربی گری سپاهان در تمرینات این تیم حاضر شدم اما به لحاظ اینکه لیست این تیم رای حضور در فصل جدید مسابقات تکمیل شده بود در نهایت رهسپار تیم صبای قم شدم.

وی با اشاره به اینکه فرآیند بدنسازی و آماده سازی تیم صبای قم با وجود محدودیت زمانی به شکل مناسبی محقق شده است، عنوان کرد: پس از حضور در تمرینات تیم صبای قم از تجربیات و نقطه نظرات فرید بهزاد کریمی بازیکن سابق این تیم برای موفقیت در ساختار تیمی استفاده کردم و امیدوارم در فصل جاری نتایج ارزنده ای را از سوی تیم صبای قم تحت مربی گری عبدالصمد مرفاوی شاهد باشیم.

بازیکن تیم صبای قم اشاره به اینکه تمرکز بر فوتبال پایه به عنوان یک اصل مهم در فوتبال امروز دنیا مطرح است، تاکید کرد: در طول چند سالی که از فضای فوتبال شهرضا دور بودم اطلاعات چندانی از وضعیت این رشته نداشتم اما با مشاهده تمهیدات انجام گرفته در خصوص راه اندازی مدارس فوتبال مطابق اصول حرفه ای، بازسازی و نوسازی ورزشگاه تختی، راه اندازی ورزشگاه قدس و ترسیم سند چشم انداز ورزشی شهرستان امیدوار به کسب موفقیت های بزرگ برای فوتبال شهرستان در آینده شدم.

وی اضافه کرد: تیم فوتبال شهید همت شهرضا به عنوان نماینده شهرستان در لیگ دسته سوم فوتبال کشور آنچنان که انتظار می رفت مورد حمایت قرار نگرفت و در نتیجه شاهد بروز مشکلات و تحمیل لطماتی به این مجموعه شدیم که انتظار می رود این تجربیات در آینده تکرار نشود.

گفتنی است مهران امیری از بازیکنان موفق فوتبال شهرضا در سطح ملی به شمار می رود که از سال۱۳۸۹ به تیم گیتی پسند اصفهان پیوست و پس از چند سال بازی مداوم برای این تیم در فصل جدید مسابقات لیگ برتر رهسپار تیم صبای قم شد.