تيم ملي دوچرخه سواري ايران عازم كشور آلمان مي شود

به گزارش خبرنگار "مهر" اين اردو به مدت شش روز از نهم شهريور ماه در آلمان آغاز مي شود كه تيم ملي دوچرخه سواري ايران با تركيب 15 نفر ورزشكار و مربي به اين كشور سفر خواهد كرد.

بنابراين گزارش قادر ميزباني، حسين عسگري، مهدي سهرابي، حسين ناطقي، سيد مجتبي سيد رضايي، امير زرگري، زرتشتي، محمود سراج، محمد ابوحيدري، عباس سعيدي تنها، عليرضا حقي و عليرضا احمدي به سرمربيگري ليندنر آلماني و سرپرستي شعبان علي بيدكي تا 14 شهريور ماه در اين كشور حضور پيدا خواهند كرد.

براين اساس قرار است اين تيم در اين اردو ضمن پرداختن به برخي از فنون تكنيكي ، دوچرخه هاي تازه خريداري شده فدراسيون را هم تست كنند تا در مسابقات بين المللي از آنها استفاده كنند.