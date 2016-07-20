به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی مازندران، حیدر نوروزی توجه به بحث بهداشت و درمان و رشد و ارتقای فرهنگی جامعه را از مهم‌ترین سیاست‌های دولت عنوان کرد و گفت: این اداره کل با همکاری سایر مراجع استانی و کشوری از کلیه پتانسیل‌های استان جهت نیل به این هدف مقدس استفاده می‌کند.

وی از ایمنی، فناوری مناسب و مدیریت کیفیت به‌عنوان سه اصل تأثیرگذار در ساخت‌وسازها یادکرد و خاطرنشان ساخت: مازندران یکی از توانمندترین استان‌های کشور ازلحاظ نیروهای فنی و مهندسی بوده و شرکت‌ها و مشاورین توانمند این استان در بسیاری از پروژه‌های ملی و حتی بین‌المللی در کشورهای همسایه در حال فعالیت است.

نوروزی در خصوص عملیات اجرایی در دست اجرای این اداره کل در سطح استان تصریح کرد: هم‌اکنون این اداره کل بر اساس اعتبارات مصوب استانی و ملی، احداث ساختمان‌های اداری موردنیاز دستگاه‌های اجرایی مشتمل بر ۵۷ پروژه ساختمان اداری ازجمله فرمانداری‌ها (۸ پروژه)، بخشداری‌ها (۹ پروژه) کتابخانه‌ها (۵ پروژه)، مجتمع‌های فرهنگی (۶ پروژه) و بیمارستان‌های دولتی فوق تخصصی (۴ پروژه) و ساختمان ثبت‌اسناد (۱ پروژه) ساختمان ثبت‌احوال (یک پروژه) و محیط‌بانی (چهار پروژه) را بااعتباری بالغ‌بر ۶۲۳ میلیارد ریال در دست اجرا دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران بابیان اینکه کمبود اعتبارات مالی دامن‌گیر پروژه‌های اجرایی این استان شده، تصریح کرد: باوجود همه مشکلات در سال ۹۴ این اداره کل، موفق به تحویل ساختمان انتقال خون استان، بخشداری دهفری (فریدونکنار) و مرکز لرزه‌نگاری ساری شد.