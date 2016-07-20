جعفر صفاخواه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به بهسازی و تجهیز کارگاه قلمکار شهرستان دامغان اظهار داشت: حدود ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار در سالجاری برای تجهیز کارگاه قلمکار و تامین مواد اولیه آموزشی این کارگاه اختصاص یافته است.

وی ابراز امیدواری کرد: اختصاص اعتبار و حمایت از این هنر در دامغان و تولید مناسب و کاربردی، زمینه ساز معرفی این شهرستان به عنوان یکی از قطب‌های تولید پارچه قلمکار در کشور باشد.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان با بیان اینکه قلمکار یکی از رشته‌های صنایع دستی با قدمت چند صد ساله در دامغان است، گفت: در حال حاضر قلمکاری در این شهرستان دارای رونق نسبی است و توسعه این هنر و صنایع دستی زمینه ساز تولید و اشتغال پایدار است.

صفاخواه در رابطه با هنر قلمکار گفت: قلمکار یا چیتگری نوعی کار چاپ و طرح اندازی بر روی پارچه های پنبه ای مثل کرباس است.

وی افزود: نقوش قلمکار در ابتدا شامل گل و بوته و اسلیمی بود ولی در دوران قاجار تصاویر عشاق، مناظر تاریخی و تصویر حیوانات و... و. نیز وارد قلمکار شد.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان با بیان اینکه انواع محصولات قلمکار در استان شامل رومیزی، جانمازی، سفره، بقچه و... است، گفت: سمنان و دامغان از مراکز عمده قلمکار در استان بودند اما پس از راه اندازی اولین کارخانه ریسندگی در سمنان، این رشته که در این شهر به چیتگری معروف بوده منسوخ شد، ولی هم اکنون هنرمندان دامغانی همچنان به آموزش این رشته مشغول هستند.

صفاخواه با یادآوری اینکه قلمکارسازی از دوره مغول ها در ایران مرسوم شده و در زمان صفویه گسترش بیشتری پیدا کرده است، افزود: سابقه این هنر در شهرستان دامغان به ۳۰۰ سال پیش بر می‌گردد.

در هنر قلمکاری بر روی پارچه ساده و بدون نقش از کرباس و کتان و به وسیله قالب یا مهر، نقوش مختلف چاپ می شود.