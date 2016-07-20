غلامرضا محمدی سرمربی تیم کشتی آزاد ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از جلسه مشترک فدراسیون کشتی و فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، غلامرضا محمدی، بعنوان سرمربی تیم کشتی آزاد دانشجویان انتخاب شد.

همچنین ابراهیم مهربان و هادی حبیبی نیز بعنوان مربیان این تیم انتخاب شدند.