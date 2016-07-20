خبرگزاری مهر-گروه استان ها: شهرستان بدره در ۸۵ کیلومتری مرکز استان یکی از مناطق محروم و کم برخوردار است که چند سال پیش به شهرستان ارتقا پیدا کرده ولی همچنان از نبود امکانات و طرح های اشتغالزایی رنج می برد.

شهرستان ۲۵ هزارنفری بدره هم‌اکنون به دلیل مشکلات عمیق بیکاری به یکی از مناطق مهاجر فرست کشور تبدیل‌شده که حتی جوانان این شهرستان از کشورهای خارجی نظیر استرالیا برای یافتن شغل سردرآوده اند.

وجود سد سیمره در کنار این شهرستان بزرگترین ظرفیت توسعه ای این شهرستان به شمار می رود که هم اکنون حداقل استفاده از آن می شود، این در حالی است که ظرفیت های این سد می تواند بخش مهمی از بیکاری جوانان این شهرستان را حل کند.

سد سیمره چهارمین سد بزرگ کشور از لحاظ حجم مخزن و ارتفاع است، این سد دارای ۱۸۰ متر ارتفاع و از نوع بتونی دو قوسی است که ۴۸۰ مگاوات برق تولید می‌کند و تاکنون بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب در پشت این سد ذخیره‌ شده است.

این سد دارای ظرفیت های بی شماری است که می تواند منجر به توسعه و شهرستان بدره باشد، طی یک ماه گذشته طرح پرورش ماهی در قفس در منطقه تنگه کافرین واقع در سد سیمره آغاز شده و مسئولان جهاد کشاورزی نیز از این گونه طرح ها حمایت می کنند.

استفاده از ظرفیت سد سیمره برای طرح های پرورش ماهی در قفس

سید محمد تراب میری رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام روز گذشته در آغاز اجرای مرحله دوم پرورش ماهی در قفس در شهرستان بدره از توابع استان ایلام اظهار داشت: سد سیمره یکی از مهمترین ظرفیت های استان برای توسعه فعالیت های آبزی پروری است.

وی بیان داشت: در همین راستا طرح پرورش ماهی در قفس در منطقه «تنگه کافرین» سد سیمره واقع در شهرستان بدره آغاز شده و هم اکنون دو پروژه ماهی در قفس با ظرفیت ۸۰ تن ایجاد شده است.

میری با اشاره به اهداف این طرح، گفت: اشتغالزایی، افزایش تولید ماهی در استان از مهمترین اهداف این طرح است و هم اکنون جهاد کشاورزی از طرح های پرورش ماهی در قفس حمایت می کند.

رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام تصریح کرد: شهرستان بدره به عنوان قطب تولید ماهی در استان ایلام شناخته می شود.

استفاده از ظرفیت های گردشگری تنگه کافرین

عبدالمالک شنبه‌زاده مدیر میراث فرهنگی استان ایلام نیز در جریان بازدید از تنگه کافرین و سد سیمره ایلام اظهار کرد: تنگه کافرین واقع در شهرستان بدره یکی از مناطق تفریحی مردم در فصول مختلف سال است و این دستگاه اجرایی با کمک بخش خصوصی در حال رایزنی برای احداث مجتمع تفریحی در این تنگه است.

وی ادامه داد: چند پیشنهاد نیز از طریق بخش خصوصی به اداره‌کل میراث فرهنگی استان ایلام فرستاده شده است و در حال بررسی طرح‌های مورد نظر هستیم.

شنبه‌زاده اضافه کرد: احداث چنین طرحی در منطقه تنگه کافرین به جذب بیشتر گردشگران و ارائه خدمات مطلوب به آنان کمک فراوانی کرده است، لذا ساخت این مجتمع به عنوان یکی از نیازها در اولویت کاری اداره‌کل میراث فرهنگی استان ایلام قرار گرفته است.

یکی از مهم‌ترین طرح هایی که طی سال های گذشته در استان ایلام مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از آب سدهای عظیم استان برای آبیاری اراضی کشاورزی است، یکی از این طرح ها برداشت از آب سد سیمره برای آبیاری زمین های کشاورزی شهرستان بدره است که در صورت اجرا تحول بزرگی در زمینه کشاورزی و اشتغال زایی در این شهرستان به همراه خواهد داشت.

برداشت آب از سد سیمره منتظر اعتبار

فرماندار شهرستان بدره در این باره به خبرنگار مهر گفت: مطالعه فاز اول و دوم این طرح به پایان رسیده است و منتظر تخصیص اعتبار برای کلنگ زنی و اجرای این طرح هستیم.

سیروس مراد حاصلی اظهار داشت: با اجرای این طرح درصد قابل توجهی از اراضی این شهرستان از دیمی به آبی تبدیل خواهند شد که این امر علاوه بر افزایش محصولات کشاورزی، توسعه بخش کشاورزی و اشتغال‌زایی را به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح فرصت بزرگی برای فعالیت های بخش کشاورزی فراهم می کند، گفت: با اجرای این طرح گام مهمی برای آبی کردن اراضی این شهرستان برداشته می شود.

موافقت وزارت نیرو با اجرای طرح برداشت از آب سد سیمره

نماینده حوزه جنوبی استان ایلام در این باره به خبرنگار مهر گفت: با رایزنی های انجام شده وزارت نیرو با برداشت آب از سد سیمره برای آبیاری دو هزار هکتار از اراضی شهرستان بدره موافقت کرده است.

شادمهر کاظم زاده اضافه کرد: بدون شک اجرای این طرح می تواند نقش موثری در توسعه بخش کشاورزی این شهرستان ایفا کند.

وی اظهار کرد: مقدمات اجرای این طرح عظیم آماده شده و بزودی مراحل اجرایی طرح در اراضی کشاورزی شهرستان بدره آغاز خواهد شد.

کاظم زاده با بیان اینکه شهرستان بدره ۱۲ هزار هکتار اراضی دیم دارد، تصریح کرد: با توجه به اهمیت این طرح برای شهرستان بدره پیگیر اجرای آن خواهیم بود .