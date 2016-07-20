به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر،‌ غلامعباس حسینی اظهار داشت: طی سه ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، شاهد افزایش دو هزار و ۲۰۰ مترمکعب مصرف گاز در هر ساعت توسط مشترکین عمده صنعتی بوده ایم.

وی افزود: پتروشیمی‌های استان که تامین خوراک و سوخت بسیاری از صنایع دیگر را بر عهده دارند، شاخص‌ترین مصرف کنندگان گاز استان به شمار می‌روند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به پتروشیمی مبین با ظرفیت یک میلیون مترمکعب گاز در ساعت اشاره کرد.

حسینی، نیروگاه های استان را از دیگر صنایع عمده استان برشمرد و بیان کرد: با گازرسانی به پنج نیروگاه عظیم در شهرهای بوشهر، عسلویه، کنگان و گناوه شاهد صرفه جویی در هزینه ها و بهبود محیط زیست از طریق حذف آلودگی‌های سوخت‌های فسیلی بوده‌ایم.